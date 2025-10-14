Ya se pueden comprar las entradas de Caras Extrañas para el recital del 1 de noviembre Regresa la banda de rock&roll clásico de Junior Lescano y la preventa de entradas está disponible tanto en digital como en boletería. Hay que apurarse porque se agotan.

Marcelo ‘Junior’ Lescano y la banda Caras Extrañas volverá a San Juan con un recital que promete ser explosivo. Después de brindar sus shows por España, la banda retoma su gira nacional para desplegar puro rock and roll por el territorio nacional. La venta de entradas ya están disponibles en la ticketera Tuentrada y en boleterías a razón de $15.000.

Esta vez, la cita será el 1 de noviembre en la Sala del Sol de Luna Morena para recorrer las nuevas canciones del disco 12 Pócimas y reversionar clásicos temas de La 25.

El grupo nació entre julio y agosto del año del 2021, en plena vuelta a los shows en vivo post pandemia. Sus canciones ofrecen un sonido intenso de puro rock and roll, fusionado con toques de blues y una poética auténtica del rock barrial.

Está integrada por Junior (voz y guitarra), y otros ex músicos de La 25, como Heber Vicente en batería, Darío “Rodia” Bruschi en guitarra acústica y Juan “El Niño” Ildarraz en armónica. Se sumaron al proyecto Gastón Picazo en teclados, Ariel “Arito” Rodríguez en guitarra, Juano Bang en bajo, y Enzo en saxo.

En 2024, Caras Extrañas lanzó su primer disco 12 Pócimas, un compilado de 12 canciones compuestas casi en su totalidad por Junior, como los singles Ya No, Viejos Hábitos, Leyenda Urbana y 3 Acordes.

“¡El rock and roll resurge en 3 Acordes!” es la declaración de que, para Junior, el rock es inmortal. En un mundo de constantes cambios, surge un himno que desafía el olvido: Una canción bien rockera sobre 3 simples acordes. En la marea de las modas, esta canción proclama inmortalidad, asegurando que el rock and roll siempre perdurará y continuará generando resonancias que trascienden generaciones “Las modas van y vienen, pero el poder de 3 acordes es eterno”, es lo que propondrá Junior y Caras Extrañas en un encuentro muy esperado por los fans sanjuaninos.