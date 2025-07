Yanina Latorre envuelta en nuevos rumores de infidelidad de Diego Latorre La panelista de LAM dio sus motivos de por qué continúa con su marido.

Tras realizar un fuerte descargo contra Fernanda Iglesias en SQP, Yanina Latorre se presentó en LAM y enfrentó los rumores sobre una nueva infidelidad de su marido Diego. Lejos de mostrarse dolida, la panelista dejó en claro que no le afectó y que no le hizo ningún reclamo a su pareja.

Yanina reveló que Iglesias intentó lastimarla mandándole el audio de la mujer que asegura haber mantenido relaciones sexuales con Diego Latorre, esperando alguna reacción de parte de ella, por ello opinó: “Sos una pobre chica a la que le metieron los cuernos y encima la dejaron”.

Y arremetió: “Le va a venir el karma porque ella disfruta de esto”.

A su vez, aclaró como sigue su relación tras los recientes rumores: “Después de 30 años de casados, es un compañerismo. No estoy hablando de pareja abierta, cada uno vive como puede. Son 31 años, la vida no es una utopía. Ella no deciden cómo seguimos”.

Ante la consulta de Ángel de Brito sobre su matrimonio, Latorre explicó: “Vivo con Diego porque nos gusta estar juntos, tenemos nuestros espacios. Él no me controla, yo no lo controlo. Viajamos, compartimos, cuidamos bien a nuestros hijos. Me une la familia y el proyecto de vida; a nuestro modo, nos entendemos. No considero que él me haya hecho nada, ni yo a él. Toda la vida fuimos iguales. Soy muy independiente y no soy celosa”.

También, reveló que no habló con su pareja sobre la supuesta infidelidad: “No hablé nada, ni le pregunté. Llega el jueves. Me da lástima la gente que necesita bardear. Seguimos en una sociedad machista”.

El conductor y amigo de la panelista le preguntó si le duele que estás situaciones se hablen en los medios: “No es algo que me interpele o preocupe. Me preocupa más padecer extorsión, que mis hijos se sientan acosados, que mi mamá -que tiene 85 años- lleve cuatro días mirando el teléfono creyendo que voy a sufrir”, contestó Yanina.

Por último, dejo en claro que esto no le afecta, ni afecta su relación, con un contundente mensaje a Iglesias: “La vida patética que tenés que tener para disfrutar del dolor o de que una familia se rompa. No es el caso, chicos, quédense tranquilos”.

Qué dijo Yanina Latorre sobre su relación con Diego Latorre tras el ataque de Fernanda Iglesias

En Sálvese quien pueda, la conductora destrozó a la periodista por meterse en su relación y remarcó que ella elige a la familia por sobre todo.

“¿Sabés lo único que me importa? Mis hijos y yo. Mi laburo y lo que hago. Y la familia que conformé. Que con defectos y virtudes es una familia y salimos adelante. Y hace 31 años que estamos juntos y es lo que pudimos armar”, aclaró.

Y apuntó contra Iglesias: “Vos estás sola, estás tirada. Porque encima de que te garcaron, porque vos te aguantaste mucho más cuernos que yo, él te dejó y no quiso volver con vos. A mí me extorsionás con un cuerno de Diego y a tu marido lo extorsionás con dos paquetes de arroz. Eso te grafica”.