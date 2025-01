Yanina Latorre habló del supuesto embarazo de la China Suárez: “Me lo confirmaron” La periodista compartió la información a través de sus redes sociales. Al parecer el entorno del médico tratante de la actriz confirmó sospechas.

A través de su cuenta en Instagram, Yanina Latorre reveló que la China Suárez estaría esperando un hijo de Mauro Icardi. Según explicó la panelista, la confirmación la habría obtenido del entorno del médico obstetra de la actriz.

Sin nombrarla directamente, la panelista de Ángel de Brito escribió: “Me acaban de confirmar el embarazo. El entorno del obstetra de ella dice que está embarazada”.

Qué dijo Yanina Latorre sobre el supuesto embarazo de la China Suárez

Sobre esta línea, Yanina compartió sus pensamientos y dejó un margen de duda sobre la información que habría recibido: “¡Dios, sigo esperando que sea mentira, todos locos! A ver, yo entiendo la pelea, el despecho, lo tóxico, ¡pero un bebé es un ser humano, por Dios!”.

Para ratificar que efectivamente se refería a la China Suárez en sus publicaciones, la periodista resumió los giros dramáticos de la intrahistoria que vincula a la cantante con Wanda Nara y Mauro Icardi. “¿En qué contexto alguien se separa, le pide a la mujer volver, se pelean, se meten demandas, el tipo se pone a convivir con la que fue su amante y a la semana la embaraza?”.

Sin perder capacidad de asombro, Latorre cerró con su veredicto: “Muy Netflix todo”.

Filtran la frase que la China Suárez le habría dicho a su entorno cuando confirmó su romance con Icardi

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi parece ir viento en popa. En las últimas horas, la periodista Paula Varela dio a conocer cómo la actriz le confirmó a su entorno que estaba de novia con el futbolista.

“Llegó a mis oídos una frase textual de la China Suárez que te va a sorprender. Lo que ella le dijo a sus allegados es: ‘Vengo esperando este momento desde hace tres años’. Ahí medio que a mí me cerró todo porque muchos dice ‘cómo la China se presta a esto’”, explicó la panelista en sus redes sociales.

Respecto al escándalo de estas últimas semanas, acotó: “Al ida y vuelta de Wanda con Mauro, al tema de los mensajes, las filtraciones de los chats, que te amo, que no te amo, que la hamburguesa. La China, que está cada día más linda, queda en el medio. A uno le surge la pregunta de ‘cómo se aguanta todo esto’. Bueno, yo creo que todo me cerró después de que me contaron esta frase que dijo la China que es: ‘Estuvo esperando este momento tres años’”.

“Ella estaba muy enganchada con Mauro, había quedado enganchada y cuando fue todo el tema, ya saben porque fue público todo lo que pasó, ella hizo su vida. Pero, ahora, cuando vio la oportunidad y que él volvió a abrirle las puertas, ella fue con muchas ganas de volver al punto en el que lo habían dejado”, aseguró Varela.

Por último, la periodista se refirió a la teoría que indica que a la ex Casi Ángeles el futbolista del Galatasaray le paga para estar con él: “La China está feliz de poder armar aquello que había quedado trunco. Ella realmente estaba muy enganchada con Mauro. Me dicen que está enamorada. Algunos dicen que le pagan y no, a mí me dicen que está enganchada y que esperó este momento mucho tiempo”.