Yuyito González anunció su separación de Javier Milei La conductora Yuyito González comunicó desde su programa el final de su noviazgo con el presidente Javier Milei y contó detalles de la ruptura.

Yuyito González abrió su programa Empezar el día por Ciudad Magazine con una inesperada noticia: se separó de Javier Milei tras varios meses de relación. Fue la propia conductora quien desde su ciclo confirmó este lunes el final del vínculo con el presidente y detalló que fue una decisión tomada de común acuerdo.

“Quiero anunciarles que he hemos decidido terminar nuestra relación con Javier Milei, esto es consensuado”, comenzó Yuyito contando de su reciente separación de Milei.

“Estamos en perfectas condiciones de relación pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza y madurez”, reconoció la conductora. Y reconoció por qué hizo público el final del romance: “Así como he compartido todo casi un año también era justo que compartiera esta ruptura”. “Está todo más que bien, no voy a dar ningún detalle ni ningún tipo de explicación, no tengo nada más para decir más que esto”, remarcó Yuyito González.

“Fue una hermosísima relación y agradecida por lo que Dios tiene para mi vida”, cerró esperanzada y aferrada a la fe por la nueva etapa que viene ya sin Javier Milei a su lado.

En tanto, el presidente viajará a Roma, Italia, para participar del funeral del Papa Francisco, quien falleció a los 88 años.

Yuyito González enfrentaba rumores de crisis con Javier Milei

En diciembre de 2024 Yuyito González enfrentaba los primeros rumores de crisis que circulaban por entonces con Javier Milei.

Arrancó el programa con el tema Tan enamorado de Ricardo Montaner, señala de que está en un excelente momento sentimental con el economista.

“Qué hermoso. Te amo amor, cuanto más nos quieren herir, más potencian nuestro amor, cuanto más nos quieren hacer daño, más nos unimos, más nos fortalecemos. Te amo mi vida, te amo amor”, expresó.

Yuyito se mostraba feliz por haber compartido con Milei el aniversario del inicio de su Gobierno. “Qué día hermoso me regaló ayer, que día maravilloso. Fue un día muy emocionante”, destacó.

Al finalizar, la ex vedette resumió: “Fue todo muy sencillo, no fue muy largo, pero todo con mucho amor”. Lo cierto es que hoy la propia conductora confirmó el final del romance con el presidente.