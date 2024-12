Yuyito González sobre los rumores de separación de Milei: “Cuanto más nos quieren dañar, más nos unimos” La conductora aclaró su situación sentimental con el Presidente y dio detalles de los festejos en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos por el primer año de gobierno

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde que comenzaron su relación en el mes de agosto, Amalia Yuyito González y Javier Milei, presidente de la Nación, enfrentaron varios rumores de crisis y separación. En las últimas horas, el mismo día del aniversario de un año al frente del poder Ejecutivo, nuevamente fueron objeto de estas versiones y Yuyito aclaró en su programa del día miércoles su situación sentimental. Al comienzo de Empezar el Día (Ciudad Magazine) se tomó unos minutos para dejar en claro que sigue en pareja con el Presidente.

Mientras de fondo sonaba “Tan enamorado” de Ricardo Montaner y en la pantalla pasaban imágenes del saludo en el balcón de Casa Rosada, la conductora comenzó su descargo: “Qué hermoso. Te amo amor, cuanto más nos quieren herir, más potencian nuestro amor, cuanto más nos quieren hacer daño, más nos unimos, más nos fortalecemos. Te amo mi vida, te amo amor”.

Luego, se refirió a la jornada del 10 de diciembre, cuando el economista cumplió un año al frente del Ejecutivo. “Qué día hermoso me regaló ayer, que día maravilloso. Fue un día muy emocionante”, aclaró acerca de lo que se vivió en la reunión por el primer año de gobierno. Amalia estuvo presente en los saludos desde el balcón presidencial y contó algunas intimidades de ese momento: “Javier hacía salir a cada uno de los ministros, los hacía aplaudir y estaba toda la gente en la reja y con cada uno que salía el balcón la gente vitoreaba”.

Luego de los saludos desde la Casa Rosada, los ministros del Presidente, sus familiares y Yuyito fueron agasajados con un coctel: “Fue todo muy sencillo, no fue muy largo, pero todo con mucho amor. Una energía tan linda, una alegría tan linda, tan emocionante todo”. Una vez finalizado este pequeño ágape la pareja partió rumbo a la Quinta de Olivos, donde cenaron pizza con empanadas y vieron la cadena nacional que se había grabado por la tarde.

“Fue muy sencillo, de hecho es un hombre sencillo porque si hubiera sido por él no hacía nada, yo le insistí para que haga. Él es una persona tan especial, tan metida en su tema, que es la Argentina, que para que haga un coctel le tuve que insistir un mes”. Luego desmintió de manera categórica su separación del mandatario nacional: “Ayer entre tanta emoción y tanta belleza de todo lo que menos estaba pensando es de donde surgió el rumor ni de quién. Ya me fui acostumbrando tanto, de ver las cosas de la política y las propias, que me han estado diciendo un montón de cosas”.

“Todo viene cargado de una toxicidad que no me interesa. A mí me fortalece, soy una persona muy espiritual y todo lo pongo a los pies de la cruz, tengo cierto entrenamiento para que esa toxicidad se quede lejos”, cerró el tema de su separación. Por otro lado, sus historias de Instagram se inundaron de mensajes de amor para Milei, en el que también destacó sus logros en la gestión.

“Orgullosa de este hombre maravilloso. Primer año. Gracias”, escribió junto a una fotografía de ellos dos abrazados, mirándose a los ojos en la entrevista que le hizo en su programa recientemente. Después de esto subió una foto desde la Rosada: “10-12-24 Cerrando un día feliz”. Luego compartió una serie de videos que resumían el año de gobierno del jefe del partido libertario.

Como suele suceder cada vez que sube algo a sus historias, Javier se tomó unos segundos para responder y a ambas fotografías las respondió con un emoji de corazón rojo. Por su parte, el Presidente no haló acerca de estos rumores e hizo oídos sordos a los dichos de las últimas horas.