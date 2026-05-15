Furor K-Pop: llega a San Juan K4OS, la banda argentina del momento

El fenómeno del K-pop hecho en Argentina llegará a San Juan . El próximo 8 de julio, el Estadio Aldo Cantoni recibirá a K4OS , la "girl-band" que ha logrado romper fronteras digitales para materializar su éxito en los escenarios. Y el fandom local ya se prepara para vivir una jornada inolvidable junto al grupo que lidera la vanguardia del pop nacional.

Tras un inicio de año arrollador, donde las jóvenes artistas demostraron su gran poder de convocatoria con 15 funciones totalmente agotadas en el emblemático Teatro Gran Rex durante el mes de febrero , la banda inicia su esperado recorrido federal, de la mano de su primer álbum de estudio: 4EVER .

Con entradas en TuEntrada.com, San Juan es uno de los destinos programados , para el éxtasis de su creciente comunidad de seguidores locales, que ha seguido paso a paso la evolución de este ambicioso proyecto independiente.

¿Quiénes son K4OS?

K4OS se presenta como la primera generación argentina de un grupo inspirado íntegramente en la estructura estética y musical del K-pop coreano. Conformada por Mariana Taurozzi, Mercedes Bitzer, Inés Civit y Lynette Ladelfa —cuatro jóvenes de entre 19 y 21 años—, el grupo nació de una convocatoria en redes sociales impulsada por Mariana durante la pandemia.

kaos caritas El cuarteto encabeza actualmente el fenómeno argentino de K-Pop

Su propuesta, bautizada por sus fanáticos como "A-Pop" (Argentinian Pop), combina una producción visual impecable con una división de roles típica de la industria asiática, separando el talento entre la "rap line" y la "voice line". Su identidad artística se fundamenta en el perfeccionismo de sus coreografías y una estética visual sumamente cuidada que busca igualar los estándares de las bandas de Seúl.

A diferencia de la tendencia actual volcada masivamente al género urbano o el RKT, K4OS apuesta por un sonido pop sofisticado que incorpora tintes de soul y funk. Sus primeros sencillos, "Caos" y "EXTRA", han acumulado millones de reproducciones en tiempo récord, logrando viralizarse en plataformas como TikTok y YouTube de manera orgánica y sin el respaldo inicial de grandes productoras tradicionales.

Con un despliegue que promete replicar el carisma de los "idols", las integrantes de K4OS llegan a la provincia para demostrar por qué son el nombre del momento en la escena musical argentina.

Mirá a K4OS en acción