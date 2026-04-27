Furor por "La Bichota": Karol G agrega fechas al TropiTour

Cuando se habla de artistas colombianas exitosas, el nombre de Shakira salta de inmediato. Sin embargo, hoy es "La Bichota" , su “paisa”, quien domina la escena europea , y sobre todo la española, donde Karol G ha colapsado las plataformas tras anunciar su Tropi Tour 2027.

El furor ha sido tal que Barcelona, Sevilla y Madrid han tenido que añadir fechas para junio de 2027 debido a que la preventa, que arrancó hoy, 27 de abril, superó todas las expectativas iniciales.

Este fenómeno consolida a Karol G como la figura más fuerte de la música latina actual . Su éxito llega impulsado por el álbum "Tropicoqueta", que debutó en el número uno, y busca superar las cifras de su tour anterior, que vendió más de 2,3 millones de entradas.

Con esta expansión de fechas, España (país que, dicho sea de paso, no le dejó muy buenos recuerdos a Shakira) se convierte en el epicentro de su paso por Europa , confirmando que su impacto trasciende los números digitales para llenar estadios monumentales.

El "Viajando por el mundo - Tropitour" tendrá paradas estratégicas en Norteamérica, que también ha caído a sus pies . De hecho, días atrás hizo historia al convertirse en la primera latina en encabezar el festival de Coachella , que se celebró en California, donde justamente anunció su nueva gira.

Claramente, “La Bichota” no llegó allí por casualidad: su álbum del 2025, “Tropicoqueta”, debutó en el No. 1 del chart Top Latin Albums de Billboard, transformándose en su cuarto trabajo consecutivo en alcanzar esa posición, y registró la mayor semana de reproducciones en ese país para un álbum latino de una artista femenina, tal como señaló Los Ángeles Times.

image Karol G en Coachella, donde anunció su nueva gira mundial

En Argentina

5 de febrero de 2027 es la fecha marcada en el calendario para el aterrizaje de la gira en Argentina. Aunque el lugar del concierto aún no ha sido confirmado, la noticia ha generado una enorme expectativa entre los seguidores locales, quienes esperan con ansias ver cómo la otra gran estrella de Colombia termina de conquistar el mundo entero.

La última vez que cantó en Argentina fue en el marco de su gira “Mañana será bonito”, en 2024, cuando agotó dos shows en Vélez.

El origen de “La Bichota”

Según contó ella misma en el programa de Jimmy Fallon, se inspiró en una palabra que los boricuas usan para designar al capo de los narcos: “ bichote” (tomado de “big shot”).

“Yo sabía que su significado era pesado, pero para mí la palabra es como poderosa”, dijo la cantante, que entonces, la sacó del escenario original y la llevó al propio, para identificar, dijo, “a una chica jefa, perra poderosa, genial, increíble”.

Como para que nadie lo olvide, en 2021 lanzó una canción bajo ese título, que se convirtió en todo un éxito. Y en 2022 lanzó el Bichota Tour.