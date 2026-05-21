La actividad económica repuntó 3,5% en marzo: cuáles fueron los sectores que más y menos crecieron

Tras la caída de febrero, el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) tuvo una variación interanual de 5,5% según el Indec.

El Indec dio a conocer que la actividad tuvo un repunte de 3,5% en marzo.

La actividad económica tuvo un repunte intermensual de 3,5% en marzo según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras la caída de febrero del 2,1%. Con este dato la variación interanual fue de 5,5% mientras que en lo que va del año es de 0,4% y se confirma el discurso oficial de que la recuperación ya comenzó.

De los 15 rubros que reporta el Indec 14 mostraron una suba. Se destacaron Pesca (30,9% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9% i.a.), siendo esta última la que mayor incidencia positiva tuvo sobre el indicador. Seguida por seguida de Industria manufacturera (4,6% i.a.) y Explotación de minas y canteras (16,3% i.a.). La suma de estos sectores aportó 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

En una escala más abajo se ubicó Intermediación financiera (8,8% i.a.); Construcción (7,6% i.a); Transporte y comunicaciones (4,7%); Industria manufacturera (4,6% i.a.). El único sector que presentó una variación interanual negativa fue Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria con 1,12% y una incidencia de -0,06 en el indicador general.

“El nivel de actividad económica alcanzó un nuevo máximo histórico en marzo”, escribió el ministro de Economía, Luis Caputo en la red social X. En donde remarcó que el indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica de largo plazo de la serie, creció 0,4% m/m y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento.

Había mucha expectativa por el dato que se conoció esta tarde. Y si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, había declarado que ya varios indicadores habían mostrado un aumento en el tercer mes del año, se esperaba por conocer el dato consolidado de marzo.