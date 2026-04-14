La bronca de Verónica Ojeda por las burlas hacia Dieguito Fernando tras el video de "justicia por el padre"

La mediática Verónica Ojeda aseguró que ya no tolera que se rían del adolescente, que se hizo viral por una frase que lanzó al salir de los tribunales.

Dieguito Fernando pidió justicia por su papá tras la destitución de Makintach. Verónica Ojeda habló de eso.

Luego del comienzo del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda manifestó su indignación por las burlas que recibió su hijo en los últimos meses a raíz de una grabación a la salida de los tribunales. Reconoció que ya no quiere ver más memes del video viral de Dieguito Fernando diciendo “justicia por el padre”.

“Ya no lo tolero más. Si sos un adulto, hacele una broma a un adulto, no a un menor de edad. Yo salgo a hablar porque es necesario. Hace rato que estamos pasando por esto, quiero que la corten”, disparó en LAM (América).

Por último, Verónica Ojeda reveló la pregunta que le hizo su hijo al verse en varios posteos de Instagram: “Me decía: ‘¿Por qué la gente se viste como yo y se pone mis rulos, si yo pedí justicia por papá?’”.

Embed @nacionalam870 ⚖️ “Justicia por papá”, el pedido de Dieguito tras la destitución de Makintach. El hijo del astro del fútbol argentino se expresó ante los medios de prensa que esperaban a la salida del tribunal donde se dictó la sentencia de la jueza. ♬ sonido original - Radio Nacional AM 870 El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona El segundo juicio oral por el fallecimiento del exfutbolista comenzó este lunes a las 10 en San Isidro con un nuevo tribunal, pero el mismo objetivo: determinar si hubo responsabilidades penales en el equipo médico que lo asistía durante su internación domiciliaria en Tigre.

Son siete los profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual. La fiscalía sostiene que Maradona fue dejado en una situación de desamparo sanitario. Las defensas, en cambio, apuntan a que su cuadro clínico era complejo y que no hubo delito.