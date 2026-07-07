La previa del partido se vivió en el Mercado de Abasto: apuro en las compras, asado y sueños mundialistas

A pocas horas del encuentro de la Selección Argentina, los sanjuaninos adelantaron las compras para llegar a tiempo a sus casas. Entre verduras, carne para el asado y camisetas albicelestes, también se animaron a responder un divertido cuestionario futbolero.

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La cuenta regresiva para el partido de la Selección Argentina se hizo sentir este martes en la Feria y Mercado de Abasto de Capital. A medida que se acercaban las 12.30, horario del encuentro, el movimiento se intensificó y tanto clientes como puesteros aceleraron el ritmo para que todos pudieran regresar a tiempo a sus hogares.

Desde temprano, los sanjuaninos adelantaron las compras del día. En los puestos de frutas y verduras, muchos buscaron los ingredientes para preparar las ensaladas que acompañarían el almuerzo, mientras que en las carnicerías los cortes para el asado fueron los grandes protagonistas. Costillas, chorizos y distintos tipos de carne fueron algunos de los productos más elegidos para disfrutar del partido en familia o con amigos.

El ambiente estuvo atravesado por el entusiasmo que genera la Scaloneta. No faltaron las camisetas de la Selección, las banderas argentinas ni las conversaciones sobre el encuentro. Incluso los puesteros alentaban a los clientes y apuraban la entrega de los pedidos para que nadie llegara tarde al inicio del partido.

En medio del recorrido, muchos compradores aceptaron sumarse a un divertido cuestionario futbolero. Contaron a qué jugador de la Selección invitarían a cenar, quién sería el encargado de preparar el asado y qué le preguntarían o le dirían a Lionel Messi si tuvieran la oportunidad de compartir un mate con él. Entre las respuestas más curiosas estuvo la de una mujer que, consultada sobre qué cocinaría si tuviera que recibir a todo el plantel, aseguró que les prepararía un abundante asado con ensaladas y postres caseros para que se sintieran como en casa.

También hubo lugar para el debate. Ante la pregunta de qué selección preferirían enfrentar si Argentina avanzaba de ronda, la mayoría de los consultados eligió a Brasil por encima de México, convencidos de que un clásico sudamericano tiene un sabor especial, aunque reconocieron que sería un rival de máxima exigencia.