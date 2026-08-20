La sexta fecha de la Temporada de Pista 2026 fue reprogramada: los motivos

La Federación Ciclista Sanjuanina y el Club Alvear postergaron la fecha de la temporada de pista prevista para este domingo en el Velódromo Vicente Chancay.

La fecha 6 de la temporada de pista fue reprogramada.

La Federación Ciclista Sanjuanina comunicó oficialmente la reprogramación de la sexta fecha de la Temporada de Pista 2026 que estaba prevista para el próximo domingo 23 de agosto en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

La decisión fue tomada en conjunto con el Club Ciclista Alvear y responde a la importante presencia de ciclistas sanjuaninos que durante estos días estarán compitiendo en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

Según explicó la Federación, los deportistas participarán de competencias de carácter UCI C2, además del Campeonato Argentino de Pista Junior y Juvenil. Ante este escenario, las autoridades consideraron que mantener la fecha en San Juan podría reducir considerablemente la participación de corredores locales.

Desde la organización señalaron que el objetivo es que la Temporada de Pista pueda contar con la mayor cantidad posible de ciclistas en cada jornada, para garantizar competencias atractivas y una participación amplia de equipos y familias.

“Entendemos que la temporada de pista es de todos”, expresaron desde la Federación, al remarcar que la reprogramación busca que todos los protagonistas tengan la posibilidad de disfrutar y ser parte de una jornada deportiva completa y competitiva.