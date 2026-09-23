Las Manos de Filippi regresan a San Juan y estarán compartiendo escenario con bandas locales

Después de Viejos y Temblores estarán compartiendo una velada cargada de rock, punk, ska entre otros géneros junto a Las Manos de Filippi, que regresan a San Juan. Los detalles.

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A poco más de un año de haber estado en San Juan, regresa la histórica banda Las Manos de Filippi a la provincia con su propuesta “Gira Otra vez!” para presentar su ultimo trabajo discográfico titulado “Que fluya la vibra”. La particularidad del espectáculo es que contará, además, en el mismo escenario, con la presencia de dos bandas integradas por sanjuaninos: Después de Viejos y Temblores.

“Que fluya la vibra” es un trabajo integrado por ocho canciones que nacieron como una necesidad de la grupalidad para reflejar sus miradas en torno a la realidad del país bajo la presidencia de Javier Milei. “Están presentes la persecución y represión a los luchadores, las incursiones de los EEUU en América Latina y el genocidio en Gaza llevado adelante por el Estado de Israel”, subrayan desde la banda. Poéticas crudas sin eufemismos y otras cargadas de humor e ironía serán parte de la propuesta.

Así, la banda promete un show cargado de energía y actitud, sin dejar de lado los clásicos que marcan la carrera de la formación que nació en Buenos Aires en 1992, como son “Sr. Cobranza”, “Los métodos piqueteros” y “Metete conmigo”.

En la previa, dos bandas de impronta local estarán teloneando. Por un lado, estará Después de Viejos, una banda de punk rock que nació en 2019 integrada por Leandro Salvá (voz), Emiliano Sánchez y Gabriel Siri (guitarras), Nicolás Putruele (bajo) y Sergio Chirino (batería).

También serán parte Temblores, una banda de rock que nació a mediados del 2023 de la mano de cinco sanjuaninos que decidieron darle forma al proyecto instalados en Buenos Aires. Mateo Weichafe y Germán Moreno en voz y guitarra; Nicolás “Tortuga” Márquez en el bajo; Fakundo Bustamante en batería, y Minner (Milagros Fernández) en la dirección artística y artes visuales son los sanjuaninos que se sumarán a una noche imperdible.