Las sopaipillas y el mate cocido se convirtieron en protagonistas de una jornada atípica en el Centro Cívico

Cada vez queda menos para la segunda edición del Festival Gastronómico S.A.B.O.R Sanjuanino, el evento que nació con el propósito de posicionar la cocina regional como también los productos regionales que son de gran calidad. Tras dos intervenciones exitosas con menús más que interesantes, en esta oportunidad fue el turno de las sopaipillas y el mate cocido que coparon la parada en el Centro Cívico.

El movimiento en la Plaza Seca comenzó sobre las 10 de la mañana con la instalación del stand y la presencia de la chef Gabriela Norona, la encargada de compartir los tips y secretos para una buena sopaipilla, que fue acompañada de un mate cocido caliente, ideal para combatir las malas temperaturas de la mañana. Así, los sabores regionales se combinaron con la Semana de Mayo, simbolizando patria e identidad.

El interés del público no pasó desapercibido. Si bien hubo algunos que se detuvieron unos instantes para luego seguir sus caminos, hubo otros que fueron tomando nota de cada una de las sugerencias que realizaba Norona, aguardando el momento en el que las preparaciones estén listas para poder tener el lujo de degustar.

De esta manera se concretó la tercera intervención por parte de la organización del festival gastronómico, que está a cargo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGSJ) y Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la UCC. La primera fue en abril en el Dique Punta Negra donde la protagonista fue la empanada sanjuanina que se disfrutó en un entorno único, rodeados de la maravilla que ofrece el ojo de agua. La segunda intervención se realizó en el cruce de las peatonales, con el tomaticán como rey de la jornada. Los transeúntes no pudieron ignorar el aroma de la preparación que por momentos inundó todo el centro.

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El cronograma de intervenciones continuará con una actividad más en el Parque de Mayo durante junio y finalizarán el 13 de junio, durante las actividades que organiza la Ciudad de San Juan por la fundación, conforme informaron desde la organización a este medio.

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S.A.B.O.R Sanjuanino, un festival que llegó para quedarse

El festival nace el año pasado con el propósito de visibilizar y poner en valor la cocina sanjuanina, pero su nombre comunica mucho más en cada sigla: “Saberes Alimentarios Basados en Orígenes Regionales”.

Desde la organización del evento señalaron que las expectativas fueron superadas durante la primera edición debido a la gran convocatoria y asistencia del público local. Para este año el foco está puesto en llegar a todos los sanjuaninos, tanto los que tienen vinculación con el mundo gastronómico como los que no. La intención detrás de la AEHGSJ como de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la UCC es que este festival perdure en el tiempo, siendo parte obligada del calendario de eventos de la provincia.

Cabe destacar que el evento se relizará el 24, 25 y 26 de junio en el Centro Cultural Conte Grand, y cuenta con el auspicio del Gobierno de San Juan, a través de los Ministerios de Turismo, Cultura y Deporte, y de Producción, Trabajo e Innovación.