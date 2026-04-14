    • 14 de abril de 2026 - 14:12

    Macabro hallazgo de un cuerpo dentro de una pared en Entre Ríos: quién es el único detenido por el hecho

    Un albañil es el principal acusado por el crimen del sereno que fue encontrado en una obra en construcción.

    “Nino” Acosta, un albañil de 32 años, es el principal sospechoso por el macabro hallazgo de un cuerpo dentro de una pared.

    “Nino” Acosta, un albañil de 32 años, es el principal sospechoso por el macabro hallazgo de un cuerpo dentro de una pared.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un cuerpo fue encontrado oculto dentro de una pared en una obra en construcción en la ciudad de Colón, en Entre Ríos. El macabro hallazgo se produjo durante la mañana del domingo y provocó el despliegue de un fuerte operativo judicial. “Nino” Acosta, un albañil de 32 años, es el principal sospechoso.

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    El macabro hallazgo se produjo cuando un vecino de 40 años advirtió la presencia de un recipiente sospechoso a pocos metros de una parada de colectivos y dio aviso inmediato al 911.

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    Nicolás Alexander “Nino” Acosta, un albañil de 32 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue detenido por ser el principal sospechoso del crimen. Según medios locales, tenía un pedido de captura de alcance nacional e internacional emitido por la Justicia por las fuertes sospechas del crimen.

    Cómo salió a la luz el macabro hallazgo

    El caso salió a la luz después de que trabajadores de la obra advirtieran manchas de sangre en un sector del edificio. Fue necesario hacer una demolición parcial de una pared en el subsuelo para dar con el cuerpo que estaba oculto en el interior del muro.

    Después de realizar un análisis de cámaras de seguridad y recopilar testimonios, la Justicia logró identificar al sospechoso y ordenar su captura.

    Quién es Nino Acosta, el único detenido

    Nino Acosta trabajaba en el rubro de la construcción y, ocasionalmente, hacía trabajos informales en la obra. Según informó El Doce, actualmente se encontraba en situación de calle.

    La principal hipótesis que manejan los fiscales Alejandro Perroud y Noelia Botta es que el crimen ocurrió luego de una presunta pelea. Por ese motivo, investigan la relación entre la víctima y Acosta.

    Los investigadores señalaron que el cuerpo presentaba un fuerte golpe en el cráneo, lo que refuerza la hipótesis de una muerte violenta.

    De acuerdo con la información publicada por el portal Ahora, Acosta fue localizado por las autoridades en la ciudad de Colón y detenido por la Policía de Entre Ríos. Ahora se encuentra a disposición de la Justicia.

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