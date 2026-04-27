Martín Fierro de la Moda 2026: los looks de las celebridades en la ceremonia

Un repaso por los outfits de la gala.

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La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda reunió a miles de invitados en Telefe y se consolidó como uno de los principales eventos del sector en Argentina.

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Diseñadores, modelos y personalidades del espectáculo desfilaron sobre la alfombra roja para exhibir sus atuendos, en una cita organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) que tuvo como objetivo reconocer el trabajo de los referentes de la industria y premiar a quienes inspiran tendencias.

Valeria Mazza asumió la conducción del evento acompañada de Iván De Pineda. La ceremonia destacó tanto propuestas vanguardistas como detalles sofisticados en los looks presentados, reflejando el espíritu de la temporada.

La tradicional red carpet, característica de esta premiación, funcionó como espacio de exhibición para las creaciones de los diseñadores más notorios.

Los looks de las celebridades en los Martín Fierro de la Moda 2026 Carolina “Pampita” Ardohain image Juana Viale