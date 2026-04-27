    • 27 de abril de 2026 - 10:10

    Martín Fierro de la Moda 2026: los looks de las celebridades en la ceremonia

    Un repaso por los outfits de la gala.

    Looks de los Martín Fierro de la Moda 2026.

    Looks de los Martín Fierro de la Moda 2026.

    Foto:

    La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda reunió a miles de invitados en Telefe y se consolidó como uno de los principales eventos del sector en Argentina.

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    Valeria Mazza asumió la conducción del evento acompañada de Iván De Pineda. La ceremonia destacó tanto propuestas vanguardistas como detalles sofisticados en los looks presentados, reflejando el espíritu de la temporada.

    La tradicional red carpet, característica de esta premiación, funcionó como espacio de exhibición para las creaciones de los diseñadores más notorios.

    Los looks de las celebridades en los Martín Fierro de la Moda 2026

    • Carolina “Pampita” Ardohain
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    • Juana Viale

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    • Valeria Mazza e Iván de Pineda
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    • Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña
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    • Sofi “La Reini” Gonet
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    • Stephanie Demner
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    • Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

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    • Marta Fort
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    • Juli Poggio
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    • Adrián Appiolaza
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    • Mariana Fabbiani
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    • Valentina Schuchner
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    • Evelyn Botto
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