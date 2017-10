Anuncian paro. Los gremios aeronáuticos anunciaron que el próximo martes 31 harán una huelga en todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral. La medida será en rechazo al aumento de sueldos que les ofreció la empresa.

A pedido de Washington, aerolíneas de todo el mundo comenzaron a aplicar nuevas medidas de seguridad para todos los vuelos hacia Estados Unidos (EEUU), incluyendo interrogatorios a pasajeros sobre su viaje y su equipaje, en la más reciente decisión del gobierno de Donald Trump sobre la aviación comercial global.



En Argentina, Aerolíneas Argentinas informó que desde ayer aplica las nuevas medidas solicitadas por EEUU, que incluyen preguntas a pasajeros en el momento de realizar el check in a cargo de los empleados de la empresa, informó un vocero de la compañía.



"Se realizarán algunas preguntas a los pasajeros al momento del check in, relacionadas a la modalidad de compra del pasaje y motivo del viaje, entre otras", dijo el vocero, que aseguró que los nuevos procedimientos "no modifican los tiempos necesarios para realizar los trámites" previos a abordar el avión.



Aunque las medidas fueron anunciadas el jueves pasado, aún reinaba ayer cierta confusión sobre las nuevas regulaciones, que deberán ser cumplidas tanto por las aerolíneas estadounidenses como por compañías globales y afectarán a los 2.100 vuelos de todo el mundo que llegan cada día a EEUU.



La directiva es mucho más amplia que una prohibición de llevar computadoras portátiles en la cabina que había sido adoptada anteriormente por el gobierno del presidente Donald Trump, y que sólo se aplicaba a los vuelos procedentes de aeropuertos de 10 ciudades de ocho países de Medio Oriente y a sus aerolíneas.



Las nuevas medidas, de hecho, llegan al final de un plazo de 120 días que tenía el gobierno para implementar nuevos procedimientos de seguridad luego del levantamiento de esa prohibición de volar con computadoras portátiles en la cabina. Algunas aerolíneas dijeron que recibieron permiso para demorar la implementación de las medidas hasta enero.



La prohibición de las computadoras portátiles fue levantada gradualmente a medida que las aerolíneas afectadas fueron introduciendo dispositivos como escáneres para examinar los aparatos electrónicos antes de que los pasajeros abordaran sus aviones con destino a Estados Unidos.



La Casa Blanca insistió en que los nuevos controles están destinados a proteger al país de posibles atentados, pero los críticos de Trump lo acusan de imponer medidas arbitrarias contra los musulmanes.

Argentina volverá a superar el récord de entrega de visas para ingresar a Estados Unidos.

Según el nuevo cónsul general de Estados Unidos en Argentina, Mark Leoni, Argentina volverá a superar el récord de entrega de visas para ingresar a Estados Unidos con 350.000 proyectadas para este año luego de que en 2016 se alcanzara el máximo de 319.000 permisos de viaje.



En 2016 se había batido el récord de entrega de permisos para viajar por turismo, estudio, trabajo e intercambios, con un total de 319.000 visas, un 13,1 por ciento más que en 2015.



"Me parece que tenemos una relación muy saludable, cada vez más argentinos quieren visitar Estados Unidos. Los argentinos suelen viajar mucho y con las normas de las visas no veo abusos, hay mucha gente que quiere quedarse en Estados Unidos pero los argentinos no son así", aseguró Leoni.



El diplomático indicó que el 97 por ciento de los argentinos que tramitan la visa logran la aprobación, lo cual "no es normal en América Latina (que haya) un porcentaje tan alto". Argentina se encuentra en el séptimo puesto a nivel mundial por la cantidad de visas a Estados Unidos tramitadas, en un ranking que lideran China, México, Brasil e India, y el país registró el último noviembre un pico de demanda, cuando las autoridades consulares entregaron un promedio de 3.000 permisos diarios. Según los diplomáticos, el 90 por ciento de los argentinos que viaja a Estados Unidos lo hace a Miami y Orlando, y luego se ubican Nueva York y California como los destinos más elegidos. Télam