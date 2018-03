"Discutir algo más amplio". El canciller Faurie dijo que con los recientes anuncios de Bolivia "no alcanza. Vamos a tener que discutir algo más amplio".

El canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni, anunció ayer que se realizará una "adecuación" de su norma interna para otorgar atención de salud "en reciprocidad" para que los ciudadanos argentinos "gocen de los mismos derechos" que los bolivianos en ese país.



"Se hará una adecuación de nuestra norma interna para otorgar atención en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos en nuestro territorio", anunció el canciller en una conferencia de prensa realizada ayer en Bolivia, reproducida en la cuenta oficial de Twitter de su Cancillería.



En el encuentro con la prensa, el funcionario anunció asimismo el viaje de una delegación de su país a la Argentina con el propósito de trabajar en forma conjunta para encarar la atención médica recíproca a ciudadanos argentinos en territorio boliviano.



Huanacuni puso especial énfasis en despejar "dudas sobre la supuesta tensión entre nuestros gobiernos" y aseguró que "existe un buen nivel de diálogo en la relación bilateral entre ambos países que ha de conducir a la resolución de cualquier asunto en nuestra agenda compartida".



Más tarde, en un acto en la localidad sureña de Yacuiba, fronteriza con Argentina, el presidente boliviano Evo Morales ratificó que se aplicará la reciprocidad en este asunto, según la agencia Efe.



"Los hermanos (argentinos) que viven en Bolivia van a tener el mismo tratamiento que los hermanos bolivianos que viven en Argentina. Somos de la patria grande", sostuvo Morales y resaltó que ambos países deben "trabajar conjuntamente" en temas de salud, educación, inversiones y tecnología, entre otros.



El martes, el diputado radical Luis Petri presentó un proyecto para cobrar por los servicios de salud utilizados por extranjeros no residentes, al alegar que no existe una "reciprocidad" de parte de países vecinos, que cobran a los argentinos por usar sus servicios sanitarios. La iniciativa fue cuestionada ayer por el mismo partido, según medios digitales.



"Hay casos en Bolivia y Chile que no dejan salir a los argentinos si no pagan, y en muchos casos nuestros consulados tienen que firmar garantías para pagar todas las prestaciones de salud", indicó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



El canciller argentino Jorge Faurie dijo ayer que "no alcanza" el anuncio de Bolivia sobre una adecuación de sus normas para dar, "en reciprocidad", atención de salud a los argentinos en ese país.



Al salir de un almuerzo de Fundación Mediterránea en un hotel porteño, Faurie remarcó sobre la iniciativa anunciada por Bolivia: "Con eso no alcanza. Vamos a tener que discutir algo más amplio". "Primero, esto es una cosa para un diálogo más completo del que ha habido hasta el momento. Nosotros le planteamos por la nota (a la cancillería boliviana), que le



mandamos en octubre del año pasado, la idea de tener un mecanismo de reciprocidad, y ellos sólo nos contestaron en febrero con una nota que no tiene los fines que requieren este tipo de respuestas", dijo el canciller argentino.



"Tenemos que analizar un mecanismo de reciprocidad que pase por distintas categorías. Uno, el



caso de las parturientas, que es una de las categorías que ellos tienen, o de las personas con mayor edad. La verdad es que los argentinos no van a atenderse allá", remarcó el canciller argentino.



Faurie recibirá hoy al embajador boliviano en Buenos Aires, Javier Tito Véliz, al tiempo que en Bolivia se mantienen otras negociaciones con el embajador argentino, Normando Álvarez García. Por su parte, el canciller de Bolivia había informado que una delegación de su país viajará a la Argentina. Télam y Efe