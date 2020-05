En plena reapertura gradual del país tras semanas de cuarentena y medidas de aislamiento social intermitentes y desparejas, Estados Unidos superó ayer los 100.000 muertos por Covid-19, sin llegar aún al esperado pico de la pandemia a nivel nacional. Después de un fin de semana largo con playas y parques abarrotados de gente que despertó las alertas de expertos y autoridades, un informe científico advirtió que la curva de la pandemia sigue en ascenso en al menos la mitad del país y ayer, el exdirector de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) Scott Gottlieb informó sobre un alza en las internaciones en diez estados.

Por ejemplo, Florida, uno de los estados que comenzó a reabrir su economía y su vida diaria bajo la presión expresa del presidente Donald Trump, registró una cifra récord de muertes diarias: 60.

En total, el estado ya suma más de 52.600 casos confirmados y más de 2.300 muertos, según el último balance oficial, citado por la agencia de noticias EFE.

Ninguno de los estados donde la pandemia sigue creciendo tienen una crisis sanitaria y mortuaria como la que llegó a tener Nueva York, el epicentro del brote en el país que ya parece haber alcanzado su pico, pese a que la ralentización de nuevos casos es aún lenta.

Sin embargo, esos nuevos brotes son suficientes para que el país siga sumando a gran velocidad muertos y contagiados, al punto de que el conteo de la Universidad de Johns Hopkins llegó ayer a los 100.047 decesos y a cerca de 1,7 millones de contagios.

En una entrevista con CNN, uno de los principales y más respetados expertos del gobierno de Trump, el doctor Anthony Fauci, aseguró que un rebrote -en los estados donde el pico ya pasó- "no es inevitable", sobre todo si la sociedad no cumple con las precauciones de distanciamiento social e higiene que proponen los especialistas.

"La gente que está afuera jugueteando tiene que entender que cuando hace eso y no ve un efecto negativo inmediato en una semana, eso no significa que debe estar confiado. El efecto de transmisión no se ve en dos, tres o quizás más semanas", advirtió Fauci.

Pero mientras Fauci pide evitar las concentraciones de personas y retomar la vida cotidiana con muchas precauciones, Trump sigue negándose a usar un tapabocas y defendiendo tratamientos suspendidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos en Europa, como la ingesta de hidroxicloroquina, un medicamento para la malaria con contraindicaciones para pacientes de Covid-19.

En México

8000 muertes por coronavirus superó México, cifra que el Gobierno había pronosticado para toda la pandemia al registrar un récord de 501 fallecidos.

Unión Europea

750 mil millones de euros propuso la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo como fondo de recuperación para la Unión tras la epidemia.

En India

150 mil casos positivos de coronavirus superó India después de registrar más de 6.000 en las últimas 24 horas y previo al anuncio de nuevas medidas.

Por el mundo

Almagro en la OEA

Luis Almagro tomó posesión de su segundo mandato consecutivo al frente de la OEA con un ultimátum a las dictaduras y que "el primer gran desafío" de este período es la lucha contra el coronavirus.

Lisboa es epicentro

Lisboa se ha convertido esta semana en el principal foco de expansión y de fallecidos en Portugal hasta el punto de que en las últimas 24 horas el 97 % de los positivos se han registrado ahí.

España de luto

España está de luto oficial durante diez días desde ayer por las víctimas, el período de duelo nacional más largo durante la democracia, mientras la epidemia sigue en retroceso.