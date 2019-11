¿Asilo o exilio? Evo Morales arriba a México a bordo de un avión militar con dos celulares satelitales en mano. Tras sus primeras palabras en territorio amigo, el expresidente de Bolivia partió hacia un rumbo desconocido por razones de seguridad.

Evo Morales, el renunciante presidente de Bolivia, seguirá en la "lucha" pese al complicado periplo por América latina que lo llevó a México, una nación que le ha abierto los brazos apelando a su histórica tradición de asilo, y al que el mandatario boliviano agradeció por salvarle "la vida".



"Gracias a México y a sus autoridades. También quiero decirles, hermanos y hermanas, que mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha", dijo Evo Morales nada más tocar tierra desde el aeropuerto de la Ciudad de México, al que llegó a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas Militares.



Visiblemente cansado, vistiendo un polo azul y unos desgastados zapatos, Morales aterrizó sobre las 11.15 hora local en la capital mexicana, donde le esperaba el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, uno de los principales artífices del asilo político que recibirá en México.



"Es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se le ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo, y ya está en tierras mexicanas donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida, que son las causas que nos animan", apuntó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.



Morales, quien renunció el domingo a la Presidencia boliviana forzado por los militares, agradeció en dos ocasiones a México y al mandatario Andrés Manuel López Obrador por haberle salvado la "vida" con su decisión de darle asilo político tras la crisis desatada en Bolivia por las denuncias sobre fraude electoral.



"Quiero decirles que estamos muy agradecidos porque el presidente de México y el pueblo boliviano me salvó la vida", expresó el político indígena.



Acompañado de su vicepresidente, Álvaro García Linera y su ministra de Salud, Gabriela Montaño, quienes viajaron en el mismo avión, se mostró tocado pero no hundido. Por ejemplo, Morales denunció que el sábado 9 de noviembre, un día antes de renunciar, un miembro del equipo de seguridad del Ejército le informó en el trópico de Cochabamba que militares habían pedido su entrega a cambio de 50.000 dólares.



"En la última etapa, lamentablemente, al golpe político y cívico se sumó la Policía Nacional", reprochó Morales, quien acusó a los opositores de haber quemado actas electorales y sedes sindicales, así como haber asaltado su casa en Cochabamba y la de su hermana.



Pese a esto, Morales dijo este martes que no renuncia a su lucha ni ideales. Así, dijo que su único "delito" es ser "indígena" y que su único "pecado" fue el de implementar "programas sociales para los más humildes" en Bolivia.



"Los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse", reivindicó.



Por su parte, el presidente López Obrador confirmó que fue él personalmente quien dio "instrucción de ofrecer asilo" y defendió que se está "llevando a cabo una política de principios con apego a la Constitución".



Acerca de su residencia, su posible solicitud de refugio o los recursos de los que dispone Morales, Ebrard dijo desconocer "qué planes tenga" Evo. También dijo que no revelaría su residencia "por razones de seguridad" y estimó que llegó con muy pocos recursos debido a las "condiciones muy precarias" en las que viajó.

Temor por el gas que llega a la Argentina

El Gobierno argentino informó ayer que podrá recurrir a las reservas de gas natural licuado almacenado en la terminal de Escobar, retomar las importaciones a través de Chile o incrementar la provisión doméstica desde el sur del país, ante la alternativa que se interrumpa el suministro de gas natural desde Bolivia, producto de la crisis social e institucional del vecino país. El Gobierno argentino comunicó que hasta el momento no se registró "ningún inconveniente en la importación de gas natural de parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia.



La empresa había comunicado que por "la convulsión social" se registró la toma del "campo Carrasco y estaciones de bombeo y compresión de hidrocarburos" y no se descartaba la posibilidad de "la toma de otras instalaciones de producción".

La marcha indígena portando la whipala

Miles de partidarios de Evo Morales se manifestaron ayer martes en La Paz portando la "whipala", una bandera que representa a los indígenas del país, con cánticos que exigían respeto a esa enseña y que en la distancia pedían su regreso, al poco de que aterrizara en su exilio en México.



"¡La whipala se respeta!", coreaba una multitud que se organizó en El Alto, la ciudad del altiplano vecina de La Paz, con innumerables enseñas cuadriculadas y multicolores que se asocian con centenarias luchas indígenas.



La whipala, que representa la diversidad cultural del país, es considerada un símbolo patrio por la Constitución promulgada en 2009 por Morales, el primer presidente indígena salido de las urnas en Bolivia y uno de los pocos en la historia de América latina.