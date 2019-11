Otro año. En el próximo mes de abril se cumplen 500 años de la primera misa que se ofició en nuestro país y además de los 400 años de la aparición de la Virgen del Valle. Pero el Papa envió ayer un mensaje lamentando no poder asistir.

En un video que grabó en el Vaticano y envió a la diócesis de Río Gallegos, el papa Francisco aseguró que no podrá viajar a Argentina el próximo año, debido a la ya cargada agenda que le espera para 2020.



A pesar que en el último mes de mayo fuentes de la Iglesia Católica nacional adelantaron que el sumo pontífice analizaba la posibilidad de poder visitar finalmente Argentina el próximo año, ayer en un video él mismo aseguró que no podrá asistir al evento que la Iglesia prepara para celebrar el 1 de abril los 500 años de la misa en San Julián y los 400 años de la aparición de la Virgen del Valle.



"Ustedes están preparando la celebración de los 500 años de la primera misa en territorio argentino, los acompaño desde acá, por supuesto que me hubiera gustado estar, no se puede todavía porque este año estoy lleno de viajes ya comprometidos", aseveró en la grabación.



Posteriormente agregó: "Ustedes también acompáñense entre ustedes y que el festejo sea hecho por ustedes... que no sea un festejo importado o comprado, que lo hagan con vuestras manos y corazón".



Ya en marzo de este año la periodista argentina Inés San Martín indicó que el Sumo Pontífice le adelantó un "veremos si puedo ir pronto".



Y fue el obispo de Comodoro Rivadavia, monseñor Joaquín Gimeno Lahoz, quien afirmó dos meses después que Bergoglio analizaba poder visitar finalmente Argentina el próximo año.



"Él nos dijo que podíamos decir que su interés es venir en el 2020. Nosotros, los obispos, sugerimos que si es así, que el anuncio lo haga antes de las PASO, para que gane quien gane nadie use esto de manera política", afirmó Gimeno Lahoz en aquel momento.



Incluso monseñor Jorge Lozano, Arzobispo de San Juan de Cuyo, expresó un mensaje de unión para los argentinos: "Dialogamos con el Santo Padre las distintas realidades pastorales de las diócesis y sus desafíos. En el intercambio, nos motivó a ser testigos de la fe, profundizando la sinodalidad en la vida de la Iglesia".



Ese anuncio público nunca se realizó y ayer prácticamente quedaron sepultadas las esperanzas del primer viaje a su país natal desde que asumió como Obispo de Roma, en marzo de 2013.



Para el próximo año ya está previsto que la máxima autoridad del catolicismo visite a Japón y a Sudán. Y seguirá quedando pendiente su visita a uno de los pocos países de Sudamérica que aún no visitó. Entre otros destinos de Latinoamérica, Francisco pisó suelo de Panamá, donde participó de la Jornada Mundial de la Juventud este mismo año, Perú, Chile, Colombia, México, Cuba, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Brasil.



Múltiples análisis se realizaron por la fría relación entre el presidente Mauricio Macri y el papa Francisco, un motivo por el que Bergoglio nunca realizó una visita en los últimos 4 años. Ya corrió la versión que ni bien asuma Alberto Fernández, viajará al Vaticano para entrevistarse con el Sumo Pontífice.



Pero ayer se enfriaron las especulaciones con el video que grabó Bergoglio.



Que el próximo 1 de abril se cumplan 500 años de la primera misa que se ofició en territorio argentino, era una razón perfecta para que Francisco visitara el país y no se generase ninguna especulación política al respecto. Pero ayer se cayó esa posibilidad.