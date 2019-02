Hace 6 años. Francisco con Nicolás Maduro en 2013. Ayer se filtró una carta escrita por el pontífice el pasado 7 de febrero.

El papa Francisco escribió una carta al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la que indica que no se cumplen con las condiciones para que el Vaticano medie en la crisis política de Venezuela, informó ayer el diario Corriere della Sera.



Según el periódico italiano, el pontífice, que se dirigió a Maduro como "Señor" y no como presidente, recordó en la misiva que el Vaticano ya planteó en otra ocasión las condiciones que deben darse para una mediación política, y que esas condiciones hoy no se cumplen.



Es más, en tono de claro reproche, el Pontífice dijo que los intentos de mediación previos, también solicitados por Maduro, se frustraron "porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos". Además, añade el diario milanés, el Papa reitera "la necesidad de evitar cualquier forma de derramamiento de sangre".



El Corriere dijo que la carta está fechada el 7 de febrero, días después de que Maduro señalara en una entrevista que había escrito al papa Francisco para solicitarle que interviniera en la actual agudización de la crisis política venezolana.



La semana pasada, Francisco dijo que para que el Vaticano mediara en Venezuela, el pedido debía provenir de las dos partes, en alusión al líder antichavista Juan Guaidó, quien el mes pasado juró como presidente interino venezolano con el aval del parlamento.



El 7 de febrero, Guaidó pidió la ayuda del papa Francisco y de la diplomacia internacional para alcanzar un gobierno de transición que conduzca "a elecciones verdaderamente libres".



Sin embargo, Guaidó explicó que su objetivo no es sentarse en una mesa de diálogo con Nicolás Maduro y expresó que la única opción que acepta es la renuncia del mandatario chavista. "No vamos a participar en ningún elemento que no lleve concretamente al cese de usurpación, al Gobierno de transición y elecciones libres".



"Hago un llamamiento a todos aquellos que pueden ayudarnos, como el Santo Padre, y todas las diplomacias, a que puedan colaborar para el fin de la usurpación, para un gobierno de transición", dijo en una entrevista con el canal de televisión italiano Sky24.



Según el diario de Milán, Francisco recapituló en la misiva los repetidos intentos solicitados por Maduro y realizados por la Santa Sede en los últimos años, para "tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana".



El Papa aclaró que favorece el diálogo, pero sólo cuando se pone el bien común sobre todos los demás intereses y cuando se busca la paz y la unidad. Además, agregó que a fines de 2016, en una carta del secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, "la Santa Sede indicó claramente cuáles eran las condiciones para que el diálogo fuera posible". El portavoz interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, no quiso comentar, ni desmentir, lo que consideró la publicación "de una carta privada" del papa en un medio.



Télam y Efe