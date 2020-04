Autoridades chinas, surcoreanas y estadounidenses examinaban unos reportes de medios que indicaron que el líder norcoreano, Kim Jong Un, se encontraba enfermo e incluso "en grave peligro" luego de haberse sometido a una cirugía por una condición cardiovascular. Generándose una novela de informaciones cruzadas aseverando los rumores por un lado y desvirtuándolas, por el otro.

Kim Jong Un se encontraría en grave estado de salud tras sufrir complicaciones durante una cirugía, reportó la cadena CNN, que citó a un funcionario estadounidense con conocimiento directo de la situación para fundamentar la aseveración. La cadena también recordó que el dictador norcoreano no asistió a la ceremonia de homenaje de su fundador el pasado 15 de abril, la fecha más importante del país, algo que alimentó las especulaciones. "Ha habido numerosos rumores sobre la salud de Kim (complicaciones pulmonares por fumar, problemas del corazón y del cerebro fueron algunas de las especulaciones). Si está hospitalizado explicaría por qué no estuvo presente en las importantes celebraciones del 15 de abril", dijo a CNN Bruce Klinger, un investigador del Heritage Foundation. La Casa Blanca recibió información de que el dictador había sido sometido a una cirugía de corazón la semana pasada. "Si está vivo, su estado de salud es grave", le dijo una fuente oficial a la periodista Jennifer Jacobs de Bloomberg.

Del otro lado, el Daily NK, un sitio web de noticias, reportó -sin mencionar fuentes en Corea del Norte- que Kim se estaba recuperando luego de someterse a una operación el 12 de abril. Se cree que el líder norcoreano tiene 36 años. "Estamos observando muy de cerca estos reportes. No sabemos en qué condición se encuentra", dijo el asesor nacional del presidente estadounidense Donald Trump, Robert O" Brien.

Funcionarios del gobierno de Corea del Sur rechazaron un reporte previo de CNN que indicó que una fuente no identificada en Washington estaba "examinando datos de inteligencia" que afirman que Kim está en grave peligro tras la cirugía, aunque no confirmaron si el líder norcoreano efectivamente se había sometido a una operación. El palacio presidencial surcoreano dijo que no había prácticas inusuales en el reclusivo vecino del norte.

Por separado, la agencia de noticias Bloomberg citó a un funcionario estadounidense -que permaneció en el anonimato- cuando dijo que la Casa Blanca recibió información de que Kim empeoró tras la cirugía.

Kim es el líder indiscutido de Corea del Norte y el único comandante de su arsenal nuclear. No existe un sucesor claro y cualquier inestabilidad en el país podría representar un enorme riesgo para la comunidad internacional.

La agencia de noticias norcoreana KNCA no ha dado indicios sobre el paradero o los eventos rutinarios de Kim el martes, pero dijo que el líder envió regalos de cumpleaños a ciudadanos ejemplares.

Un funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de China, que trata con Corea del Norte, dijo a Reuters que su fuente no creía que Kim estuviera gravemente enfermo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, dijo que Pekín estaba al tanto de los informes sobre la salud de Kim, pero dijo que no conocía su fuente, sin comentar si tenía alguna información adicional sobre la situación.

El diario NK dijo que Kim había sido ingresado en el hospital el 12 de abril, solo unas horas antes del procedimiento cardiovascular, ya que su salud se había deteriorado desde agosto debido al tabaquismo, la obesidad y el exceso de trabajo.

Presidente sin sucesor ni opositores

Kim Jong Un se convirtió en el líder supremo de Corea del Norte en 2011, sucediendo a su padre Kim Jong Il. Gran parte de la vida de Kim Jong Un es desconocida para los medios de comunicación occidentales. Presumiblemente nacido en Corea del Norte, Kim es hijo de Ko Young-hee, una cantante de ópera, y de Kim Jong-il, el líder dictatorial del país hasta su muerte en 2011.

El actual líder norcoreano, recibió su educación en Suiza. Sus compañeros de clase y profesores lo recuerdan como una persona agradable. La inesperada muerte de su padre, Kim Jong-il, lo colocó en un escenario internacional para el que no estaba preparado. Accedió al poder por delante de sus dos hermanos mayores, descartados por su padre como sucesores. Kim Jong Un era el más joven de los tres hijos, y también era el hijo de Ko Young-hee, el gran amor de Kim Jong-il.

La fecha de nacimiento y la primera infancia del líder norcoreano Kim Jong Un están envueltas en el misterio. Se sabe que es el tercer y más joven hijo del líder militar coreano Kim Jong-il (también escrito Jong Il), quien, bajo el Partido Obrero Comunista, había gobernado Corea del Norte desde 1994, y nieto de Kim Il-sung, el predecesor de su padre. Después de que Kim Jong Un asumió el liderazgo supremo de Corea del Norte, supuestamente ejecutó o destituyó a muchos altos funcionarios que había heredado del régimen de su padre.

Entre los purgados se encontraba su propio tío, Jang Song-thaek, que se cree que desempeñó un papel importante durante el gobierno de Kim Jong-il y que había sido considerado uno de los principales asesores de Kim Jong Un.

En diciembre de 2013, se informó que Jang fue arrestado y ejecutado por ser un traidor y conspirar para derrocar al gobierno. También se cree que miembros de la familia de Jang fueron ejecutados como parte de la purga.

> Quién es la implacable sucesora de Kim

Dura. Se educó en Suiza, volvió a Corea del Norte y se convirtió en la única persona en la que el líder confía: su hermana Kim Yo Jong

Kim Yo Jong, la hermana menor de Kim Jong Un, es definida como implacable. Y es quien figura en la línea sucesoria del "líder supremo" de Corea del Norte en caso de que este muera. Es que los reportes que llegan de la península son sombríos. Falto de información oficial, la cadena de noticias CNN comunicó que el hombre que puso en vilo al mundo por sus ensayos nucleares estaba en grave estado tras someterse a una cirugía. Es ella quien ha diagramado cuidadosamente durante años la imagen de su implacable hermano en todo el planeta. Poco conocida, la mujer se ganó la confianza del Partido de los Trabajadores que comanda el país con mano de hierro. Fue luego de su participación estelar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 cuando el mundo la conoció (un poco) más. De acuerdo con reportes de inteligencia, en ella es en la única persona en quien confía Kim Jong-un.

Poco se conoce de la vida de la "princesa norcoreana". La menor de los hermanos del dictador Kim Jong-un es la única hija de Kim Jong-il y su consorte, la bailarina Ko Yong-hui. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, nació en Pyongyang el 26 de septiembre de 1989. No obstante, el servicio de inteligencia de Corea del Sur sostiene que nació en 1987, por lo cual su edad ronda entre los 29 y 31 años.

Como sus hermanos mayores, fue educada en Berna, la capital suiza. Bajo el alias Pak Mi-hyang, asistió durante varios años la escuela pública Liebefeld-Steinhölzli, la misma a la que fue Kim Jong-un, y vivió en un modesto apartamento. Durante su tiempo en Berna, disfrutaba de las clases de ballet.

Tras el retorno a su país, "la princesa" no fue vista en público hasta el fallecimiento de su padre, casi diez años después.



¿Será discrininada?

Por la fuerte tradición confucionista de Corea del Norte, para muchos es improbable que algún día se convierta en líder del país comunista. "Ella no puede ser líder. Es una mujer", asegura Lim Jae-cheon, una experta en la familia Kim de la Universidad de Corea en Seúl.