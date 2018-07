La constatación de la existencia de un lago subterráneo, líquido y salado en Marte, bajo una capa de hielo, aumenta las posibilidades de encontrar vida en el planeta rojo, según científicos.



Investigadores italianos han anunciado ayer que por primera vez se tienen pruebas de la presencia en Marte de agua líquida, además de salada, en un lago subterráneo bajo una capa de hielo, gracias a los resultados del radar instalado en la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA).



El importante descubrimiento concluye que en una región llamada Plamun Australe, localizada en la capa de hielo del polo sur de Marte, el perfil que dibuja el radar es muy similar al de los grandes lagos de agua líquida encontrados bajo la Antártida y Groenlandia en la Tierra.



Para Alberto González Fairén, del Centro de Astrobiología (CAB), en Madrid, este es "el descubrimiento científico del año" y el "hallazgo de esta agua líquida hace mucho más posible que haya vida en Marte", una opinión que ha compartido José Antonio Rodríguez Manfredi, también del CAB: "Esto aumenta las posibilidades de encontrar vida; antes se sospechaba, pero no había evidencias empíricas".



Para González Fairén, con este descubrimiento y con el hallazgo de compuestos orgánicos que hizo el rover Curiosity hace un mes, "ahora sabemos que Marte tiene los ingredientes básicos de los que estamos hechos todos los seres vivos: agua líquida y compuestos orgánicos".



Este científico ha indicado que podría ser que lo que ha detectado Mars Express no sea un lago en el sentido estricto de ser una masa de agua limpia, como los lagos subantárticos, sino tan sólo sedimentos saturados de agua, es decir, barros muy húmedos. Esto, no obstante, no restaría importancia al hallazgo: cualquier interfase entre partículas de roca o suelo y agua líquida, aunque sean gotas minúsculas, es un hábitat ideal para microorganismos.



Se trata de un primer resultado, ha dicho este investigador del centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, quien ha apuntado que



"podría ser que hubiera otras zonas en Marte con lagos subterráneos, incluso zonas más accesibles para nuestros robots". Por lo tanto, buscar evidencias de vida o de sus restos bajo la superficie "es el siguiente objetivo". El astrónomo Javier Armentia declaró que el radar MARSIS ha dado una confirmación de que existe un fenómeno que se da en la Tierra, que en las grandes masas de hielo hay lagos. "La detección es bastante fiable y si hay agua a kilómetro y pico bajo el hielo significa que los mecanismos están ahí y son posibles. ¿Pueden darse entonces las condiciones para la vida? Ahora sí es lícito preguntárselo", agregó. Efe

El eclipse lunar más largo del siglo

Una "luna de sangre" podrá verse mañana por la noche en gran parte del mundo cuando el satélite terrestre se sitúe en la sombra de la Tierra, en lo que será el eclipse lunar más largo del siglo XXI. El eclipse total durará 1 hora, 42 minutos, pero habrá uno parcial antes y después del fenómeno, lo que implica que la Luna pasará un total de 3 horas y 54 minutos bajo la sombra de la Tierra, según la NASA.



El fenómeno podrá verse desde Europa, África, Asia y Australia. No podrá verse en Norteamérica ni en la mayor parte del Pacífico.



Desde Buenos Aires no se podrá apreciar el apogeo del eclipse, sino que sólo la fase final y la penumbra posterior a la misma. La finalización del eclipse total es a las 18,13. El fin del eclipse parcial a las 19,19 y el fin de la penumbra a las 20,28. En Argentina, se producirá con una baja altitud de la Luna (-9 grados), con lo cual no será muy ostensible.