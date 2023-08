El presidente Guillermo Lasso declaró hoy un estado de excepción por 60 días en todo Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, medida bajo la cual se desarrollarán las elecciones del domingo 20, mientras la causa judicial por el crimen ya tiene seis detenidos, todos colombianos, y el Gobierno sumará al FBI en la investigación.



"Las Fuerzas Armadas a partir de ahora se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto", dijo Lasso en un mensaje por YouTube, ofrecido después de reunir a las máximas autoridades de todos los poderes, en una decisión que en los hechos implica la militarización de las ciudades.



Fue la primera respuesta al crimen de Villavicencio, que murió en medio de un ataque a tiros a la salida de un acto de campaña, y que hoy sumó expresiones de consternación y solidaridad de otros mandatarios y organismos y bloques internacionales, entre ellos la ONU, la OEA y la Unión Europea.



Paralelamente, Lasso reveló que pidió “apoyo” al FBI para la investigación del asesinato y que la agencia estadounidense aceptó la solicitud. “En las próximas horas una delegación llegará al país”, precisó en su cuenta de la red X (exTwitter).



Horas después del asesinato, las autoridades informaron que un sospechoso del ataque murió luego de quedar malherido en medio de un enfrentamiento con la seguridad de Villavicencio, y la Fiscalía confirmó seis detenciones, todas realizadas en allanamientos en la zona sur de Quito.



El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que "con la información preliminar levantada” las autoridades saben que los detenidos “pertenecen a grupos de delincuencia organizada".



"Dos de los ahora aprehendidos fueron plenamente identificados en la escena del delito a través de técnicas de investigación", afirmó además.



Horas más tarde, fuentes de seguridad revelaron que los detenidos son colombianos y que al menos cuatro de ellos tienen antecedentes por tráfico de armas, homicidios y narcotráfico.



Según los sitios de El Tiempo y Semana, los apresados son Andrés Manuel Mosquera, José Neider López Hitas, Adey Fernando García, Camilo Andrés Romero, Jules Osmin Castaño Alzate y Jhon Gregore Rodríguez.



La presencia de colombianos en el grupo que, en principio, organizó el ataque a Villavicencio remite al crimen del presidente haitiano Jovenal Moise, en julio de 2021, atacado en su residencia por un comando de mercenarios colombianos.



El estado de conmoción generalizado en Ecuador llevó a la suspensión de todos los actos previstos por el aniversario del Primer Grito de la Independencia, que debían celebrarse hoy, aunque el feriado ya estaba corrido para mañana.



Villavicencio, de 59 años, fue baleado ayer al salir de un encuentro con simpatizantes en un colegio de Quito, en medio de una ola de violencia criminal en Ecuador atribuida a una guerra entre bandas del narcotráfico, que también se libra en las cárceles.



Era uno de los ocho candidatos presidenciales y marchaba segundo o tercero, según las encuestas, que dan como favorita a la correísta Luisa González.



El asesinado, candidato de los movimientos de centro Construye y Gente Buena, había denunciado la semana pasada amenazas contra él y su equipo de campaña.



"Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral", subrayó Lasso en su discurso.



Al lado de Lasso durante su mensaje, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló que la fecha del domingo 20 para los comicios “se mantiene inalterable, en cumplimiento del mandato constitucional y legal".



Atamaint agregó que las Fuerzas Armadas y la Policía "redoblarán la seguridad en todos los recintos electorales" para que los comicios "se desarrollen con garantías para elegir libremente, en paz y con seguridad".



Ecuador afronta en los últimos años una oleada de violencia vinculada al narcotráfico, con especial gravedad en algunas zonas de la costa y en las cárceles, donde los enfrentamientos entre bandas dejaron más de 400 muertos desde 2021.



Con todo, Lasso reivindica lo que llama la guerra contra el narcotráfico, que ha generado que la tasa anual de homicidios casi se duplique en 2022 a 25 homicidios por cada 100.000 habitantes.



En tanto, el ministro de Defensa, Luis Lara, aseguró que las Fuerzas Armadas desplegarán todo su contingente “en cada ciudad y parroquia hasta la conclusión del proceso electoral”.



“Es hora que la nación entera diga basta para acabar con la violencia del crimen organizado y la corrupción”, manifestó Lara en conferencia de prensa.



Horas antes, las propias Fuerzas Armadas habían indicado en un comunicado que se mantenían “en estado de alerta y dispuestas a actuar de inmediato contra los grupos criminales y sus cómplices, apenas lo ordenen las autoridades de Estado”.



Villavicencio era miembro de la Asamblea Nacional disuelta por Lasso en mayo pasado en el marco de una disputa con el Parlamento, lo que desencadenó la convocatoria a comicios anticipados. El ganador deberá completar el mandato de Lasso.



La muerte de Villavicencio dio paso a un impacto mayor dentro de la alianza que lo llevaba al frente de sus boletas y hubo actos espontáneos -algunos anoche y otros hoy- de seguidores y dirigentes en plazas y recintos partidarios de Loja, Cuenca, Guaranda y Riobamba.



Apenas se amortigüe la situación de impacto, el Movimiento Construye debe designar a quien reemplazará al asesinado asambleísta para las elecciones, más allá de que las boletas ya están impresas y el nombre y la foto de Villavicencio estarán en los cuartos oscuros.



Según establece el llamado Código de la Democracia, Construye debe elegir a un nuevo postulante que comparta la fórmula con la hasta ahora candidata a vice, la ambientalista Andrea González.



Como los binomios deben ser paritarios en género, el elegido debe ser un hombre.



González, justamente, se expresó recién hoy sobre la muerte de su compañero de fórmula: “Mi Fer valiente, no tengo palabras. Tendrás tu calle con tu nombre en Alausí; eso y mucho más. Nos quitaron nuestro presidente valiente. Estoy destrozada. Ecuador no merece perderte así”, escribió en su cuenta de la red X (exTwitter).



Alausí, capital del cantón del mismo nombre, en la provincia de Chimborazo, es la ciudad natal de Villavicencio.



A primera hora circuló un video en el que un grupo de encapuchados que dijo pertenecer a la banda criminal Los Lobos, una de las agrupaciones delictivas más grandes de Ecuador, se atribuía el crimen, pero su autenticidad era puesta en duda.



Más tarde, otro video subido a redes mostró a una veintena de hombres, todos vestidos de blanco y con las caras descubiertas, que dijeron ser realmente integrante de Los Lobos y rechazaron vinculaciones con el asesinato.



"Ecuador, no se dejen sorprender: nosotros somos GDO Los Lobos. Nadie se tapa las caras y habla por nosotros y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la Presidencia, el señor Fernando Villavicencio. Dejamos en claro que nosotros no hemos asesinado a personas del gobierno o civiles", se pronunciaron los, en principio, verdaderos miembros de Los Lobos.