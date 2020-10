Un asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuestionó a la cuarentena como principal estrategia gubernamental para controlar la propagación del coronavirus y alertó que las restricciones generan un aumento de la pobreza.

David Nabarro, uno de los seis enviados especiales de la OMS para el Covid-19, dijo al medio británico The Spectator que "en la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus". "El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo", afirmó.

Según el especialista, las restricciones "sólo tienen una consecuencia que nunca hay que menospreciar y es hacer que la gente pobre sea mucho más pobre". Según Nabarro, el impacto económico en los países pequeños que dependen del turismo y el aumento de los niveles de pobreza son dos efectos importantes de las cuarentenas y citó como ejemplo los daños sufridos en lugares como el Caribe o el Pacífico debido a la cancelación masiva de los viajes o las pérdidas de los pequeños agricultores en todo el mundo porque sus mercados han sido golpeados.

Por eso, al igual que otras organizaciones internacionales, el experto alertó que la pobreza mundial podría duplicarse para el próximo año. "Mire lo que está sucediendo con los niveles de pobreza; parece que es muy posible que la pobreza mundial se duplique el próximo año", dijo Nabarro.

"Es muy posible que tengamos al menos una duplicación de la desnutrición infantil porque los niños no reciben comidas en la escuela y sus padres, en familias pobres, no pueden pagarlo. En realidad, esta es una catástrofe global terrible y espantosa".

El enviado de la OMS pidió a los líderes mundiales que "dejen de usar la cuarentena como su método de control principal" y los instó a desarrollar en su lugar "mejores sistemas". "Trabajen juntos y aprendan unos de otros", instó.

No es la primera vez que Nabarro advierte sobre los efectos adversos de las cuarentenas. En un artículo publicado hace unos días, el especialista abogó por que los gobiernos de todo el mundo encuentren un equilibrio entre las restricciones y la vida normal, en momentos en que la segunda ola en Europa es acompañada por la imposición de nuevas medidas de confinamiento.

"Demasiadas restricciones dañan los medios de subsistencia y provocan resentimiento. El virus sin frenos provocará muchas muertes", escribió. Tedros Ghebreyesus, director de la OMS, describió en agosto los confinamientos como una solución no efectiva a largo plazo.

Test en China

Autoridades sanitarias chinas someterán esta semana a test de coronavirus a los 9 millones de habitantes de la ciudad oriental de Qingdao luego de la aparición de nueve casos vinculados a un hospital, anunció ayer el Gobierno central de China. El anuncio rompe con casi dos meses sin casos.