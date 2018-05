Escombros. Un bombero trabaja cerca de los escombros del avión accidentado en Cuba. La tragedia ocurrió al mediodía y se desconocen las causas. El vuelo se precipitó poco después de despegar.







Más de cien personas, incluyendo dos argentinos, fallecieron ayer en una tragedia aérea que conmovió a Cuba.



Un avión comercial operado por la compañía Cubana de Aviación, con 104 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, se estrelló ayer poco después de despegar del aeropuerto internacional de La Habana, y las autoridades informaron que sólo dos mujeres sobrevivieron.



La Cancillería argentina confirmó que dos argentinos murieron en el accidente aéreo. "El Gobierno de Argentina se encuentra profundamente conmocionado por el fallecimiento de los compatriotas", expresó el ministerio de Relaciones Exteriores.



"Ha ocurrido un lamentable accidente de aviación. Según el personal de Cubana (de Aviación) tienen 104 pasajeros con nueve personas de tripulación. Las noticias no son nada halagüeñas, parece que hay un alto número de víctimas", dijo el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, tras llegar al lugar del accidente.



La aeronave, un Boeing 737 alquilado a la aerolínea mexicana Global Air, compañía registrada también como Damojh Aerolíneas, se estrelló por causas aún desconocidas a las 12:08 (hora local) cerca de la capital cubana poco después de despegar del aeropuerto José Martí.



El vuelo DMJ 0972, que hacía el recorrido desde La Habana a Holguín (Cuba), se precipitó en el momento del despegue sobre un campo en la localidad de Santiago de Las Vegas, a 1,5 kilómetros de la pista. Un testigo presencial dijo que el avión despegó pero cuando estaba en el aire se detuvo y después descendió en picada hasta caer y escucharse una explosión.



"El avión sale del aeropuerto y parece que no pudo levantar. Venía por aquí y parece que cuando él (el piloto) vio las casas, maniobró y cuando dobló se enredó con los cables eléctricos, y ahí fue cuando se desprendió y cayó", narró Yordelis Góngora, otro testigo del suceso.



La mayoría de las más de cien personas que murieron ayer al estrellarse un avión cerca del aeropuerto de La Habana eran cubanos, a excepción de cinco pasajeros extranjeros y de miembros de la tripulación, que eran mexicanos.



El accidente tuvo lugar ayer a las 12.08 hora local (13.08 de Argentina), cuando un Boeing 737 alquilado por Cubana de Aviación a la compañía mexicana Global Air se estrelló en una zona de cultivos.



Las autoridades cubanas no han revelado detalles sobre la identidad de los fallecidos. Las dos supervivientes, todas mujeres y cubanas, se mantenían en estado crítico en el hospital Calixto García de La Habana.



La Cancillería identificó anoche a las víctimas argentinas como Dora Beatriz Cifuentes y Oscar Hugo Almaras y manifestó "sus más sinceras condolencias" a los familiares.



El embajador en Cuba, Ernest Pfirter, había señalado también en declaraciones al canal de noticias TN que se trataba de dos personas "de 60 años", que tenían la "misma dirección" en sus documentos pero dijo no saber "si es matrimonio o pareja". "Recibí el aviso de la Cancillería cubana y lo comuniqué al canciller argentino de lo ocurrido", añadió el diplomático. Y, remarcó que se trataba de "turistas que viajaron, porque chequeamos con una agencia de turismo de acá".



En tanto, la Cancillería ratificó que la Embajada argentina en Cuba estaba en permanente contacto con las autoridades locales y la Dirección Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores trabajaba en el aviso y auxilio a los familiares de las víctimas. Télam y Efe

A un mes de asumir

El accidente ocurrió a un mes de asumir la presidencia de Cuba Miguel Díaz-Canel, el ingeniero de 58 años que sucedió a Raúl Castro en el poder e impuso una agenda intensa con guiños internacionales.

>> Es uno de los más graves en la historia

El accidente de ayer es uno de los más graves acaecidos en la aeronáutica civil en la historia de Cuba. Desde 1919, Cuba ha tenido 24 accidentes aéreos con 479 víctimas mortales. Hasta el momento, el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales ocurrió el 3 de septiembre de 1989 cuando un avión con destino a Milán cayó en La Habana poco después de despegar y murieron sus 115 ocupantes (dos cubanos y 113 turistas italianos), así como 40 personas en tierra. El 24 de octubre de 1990 perdieron la vida 11 de los 31 ocupantes de un Yakolev-40 que se estrelló pocos kilómetros antes de su aterrizaje en el aeropuerto de Santiago.



El 11 de julio de 1997 fallecieron los 44 ocupantes de un bimotor Antonov-24, de Cubana de Aviación, que hacía la ruta entre la ciudad oriental de Santiago de Cuba y la Habana, al fallar uno de sus motores y precipitarse al mar. El 15 de marzo de 2002 fallecieron los 16 ocupantes, en su mayoría turistas europeos, de una aeronave Antonov AN-2 de la Empresa Nacional de Servicios Aéreos al caer a tierra en la localidad de Guaracabuya.

>> ¿Sobreviviente embarazada?

Sólo dos mujeres sobrevivieron a la tragedia. En principio se informó que eran tres. Desde un primer momento se había informado que sólo se conocía el nombre de una de las tres, todas mujeres y cubanas: Emiley Sánchez, residente en Holguín, de 39 años, quien llegó al centro médico con fracturas, quemaduras y traumatismo craneoencefálico. Las dos heridas restantes son caucásicas: una de entre 18 y 25 años, y la otra de 30 años, ambas con severas heridas cerebrales. Una de ellas podría estar embarazada, según se aprecia en una de las fotografías publicadas por los medios oficiales cubanos, aunque las autoridades no han confirmado este extremo. El gobierno cubano ha habilitado un sistema de información y asesoría psicológica a los familiares de las víctimas, a quienes también proporcionó transporte hacia la capital desde la ciudad de Holguín, de donde proviene la mayoría de los fallecidos. Se esperaba que los familiares de varias de las víctimas llegaran a La Habana en un vuelo procedente de esa ciudad. La Embajada de México en Cuba también activó sus protocolos.