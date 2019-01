Emoción. Científicos de la NASA durante el anuncio de la hazaña espacial. Ultima Thule se encuentra a 6 horas y 7 minutos luz de la Tierra.

El explorador New Horizons de la NASA, lanzada en el 2006 por la NASA para explorar el planeta Plutón, sus satélites y el cinturón de Kuiper, "llamó a casa" ayer tras el viaje al mundo más distante que jamás haya explorado la humanidad: una roca congelada en el borde del Sistema Solar que los científicos esperan revele los secretos de su creación.

New Horizons sobrevoló el objeto celeste "Ultima Thule", el más lejano en la historia aeroespacial.

La sonda espacial de propulsión nuclear ha recorrido 6.400 millones de kilómetros para llegar a 3.540 kilómetros de Ultima Thule, una roca espacial de 32 km de largo, en el corazón inexplorado del Cinturón de Kuiper.

El objetivo fue designado oficialmente como MU69 2014 y apodado "Ultima Thule", una frase en latín que significa "un lugar más allá del mundo conocido", luego de una convocatoria pública de recomendaciones de nombres.

El cinturón es un anillo de cuerpos celestes helados justo fuera de la órbita de Neptuno.

Los ingenieros del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins en Maryland aplaudieron cuando las primeras señales de la nave llegaron a través de la Red del Espacio Profundo de la Agencia Aeronáutica y Espacial Nacional a las 15.28 GMT.

"Tenemos una nave espacial saludable", declaró la jefa de operaciones de la misión, Alice Bowman.

La nave espacial devolverá imágenes y datos más detallados de Thule en los próximos días, dijo la NASA.

Lanzado en enero de 2006, New Horizons se embarcó en su viaje hacia el borde del Sistema Solar para estudiar el planeta enano Plutón y sus cinco lunas. "Este martes, durante la noche, la nave estadounidense New Horizons realizó la exploración más lejana en la historia de la humanidad, y lo hizo de manera espectacular", dijo el investigador principal de New Horizons, Alan Stern, en una conferencia de prensa en las instalaciones de Johns Hopkins en Laurel, Maryland.

Una imagen de Thule, enviada durante la noche y apenas más detallada que las imágenes anteriores, profundiza el misterio de si Thule es una sola roca con forma de maní asimétrico o, en realidad, dos rocas que se orbitan entre sí, "borrosas entre sí por su proximidad" o un asteroirde, señaló Stern.

Durante un sobrevuelo de 2015, la sonda descubrió que Plutón era un poco más grande de lo que se pensaba. En marzo, reveló dunas ricas en metano en la superficie del planeta enano helado.

Ahora, a 1.600 kilómetros más allá de Plutón para su segunda misión en el Cinturón de Kuiper, New Horizons estudiará la composición de la atmósfera y el terreno de Ultima Thule en un estudio de un mes de duración para buscar pistas sobre la formación del Sistema Solar y su planetas.

Los científicos no habían descubierto Ultima Thule cuando se lanzó la sonda lo que hace que la misión sea única en ese sentido. En 2014, los astrónomos encontraron a Thule utilizando el Telescopio Espacial Hubble y al año siguiente lo seleccionaron para la misión extendida de New Horizons. Mientras la sonda vuela a 3.540 km sobre la superficie de Thule, los científicos esperan que detecte la composición química de su atmósfera y terreno en lo que la NASA dice que será la observación más cercana de un cuerpo tan remoto.