Un equipo internacional de científicos detectó una variante del coronavirus, originada en los campos de España, que según la investigación representa la mayoría de los nuevos casos en Europa, incluso más del 80% en Gran Bretaña.

Según el diario británico Financial Times, que reveló el informe, las personas que vuelven de vacaciones de España llevan esta nueva variante del coronavirus, llamada 20A.EU1, lo que sembró dudas sobre las medidas de detección en los aeropuertos.

La investigación mostró que la nueva variante representó más de ocho de cada diez casos en Gran Bretaña y España, el 60% en Irlanda y hasta el 40% en Suiza y Francia. Debido a que cada variante tiene su propia firma genética, se puede rastrear hasta el lugar donde se originó, y en este caso surgió entre los trabajadores agrícolas en España.

"A partir de la propagación de 20A.EU1, parece claro que las medidas (de prevención) implementadas a menudo no fueron suficientes para detener la transmisión de variantes introducidas este verano", dijo la genetista Emma Hodcroft, autora principal del estudio, que todavía no fue publicado en una revista revisada por pares.

A su vez, Tanja Stadler, profesora de evolución computacional en ETH Zurich, que forma parte del proyecto, dijo que el análisis de muestras de virus tomadas de toda Europa en las últimas semanas mostró que se derivaron de esta misma variante.

Los investigadores concluyeron que el "comportamiento de riesgo" de los turistas en España, como ignorar las pautas de distanciamiento social, ayudaron a la propagación de la nueva variante.

Hodcroft señaló que 20A.EU1 no se parecía a ninguna versión de SARS-Cov-2, el virus que causa Covid-19, con el que se había encontrado antes. "No he visto ninguna variante con este tipo de dinámica desde que he estado observando las secuencias genómicas del coronavirus en Europa", dijo.

Los equipos científicos de Suiza y España están ahora investigando el comportamiento de la cepa para establecer si puede ser más mortal o más infecciosa que otras. Todos los virus desarrollan mutaciones (cambios en las letras individuales de su código genético) que pueden agruparse en nuevas variantes y cepas. Se ha identificado otra mutación en Sars-Cov-2, llamada D614G, que se cree que hace que el virus sea más infeccioso.

La pandemia del nuevo coronavirus se agrava en el mundo y especialmente en Europa, que superó el viernes los 10 millones de casos. La llamada segunda ola ha llevado a las autoridades de distintos países del continente a endurecer las restricciones, como el nuevo confinamiento que empezó en Francia o el endurecimiento de las restricciones sanitarias en Alemania y Bélgica.

Desde el jueves, Francia, que ha superado las 36.000 muertes, vuelve a encerrarse por segunda vez, pero este confinamiento no será idéntico al de primavera.

Nuevo récord de contagiados

El número de casos confirmados de coronavirus en España marcó ayer un nuevo récord diario, al sumar 25.595 (9.723 de ellos en las últimas 24 horas), cifras ofrecidas por el Ministerio español de Sanidad, que desde los gobiernos regionales tratan de disminuir con cierres perimetrales totales o parciales.

De acuerdo a los datos de las autoridades sanitarias, en total, desde el inicio de la pandemia, España acumula ya 1.185.678 de afectados por la enfermedad y 35.878 fallecidos, 239 más respecto al jueves.

Madrid sigue en el primer puesto entre las regiones españolas en cuanto a nuevos contagios en las últimas 24 horas, con 1.867; seguida de Cataluña (noreste), con 1.578; Aragón (este), con 1.199, y País Vasco (norte), con 1.173, según el Ministerio español de Sanidad.

En cuanto a la incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes en España, la media nacional sube 17 puntos hasta 485,2, mientras que la ocupación hospitalaria se mantiene en el 14,7%. A pesar de estas cifras, el Gobierno español no piensa todavía en

un confinamiento domiciliario, como el establecido entre el pasado marzo que duró hasta mayo.

> Brasil roza los 160 mil fallecidos

Brasil registró 508 muertes por Covid-19 (coronavirus) en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos subió a 159.477, mientras que el número de contagios ya superó los 5,5 millones de casos confirmados, informó ayer el Gobierno de esa nación latinoamericana.

De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud de esa nación, entre el jueves y ayer se registraron 22.282 nuevos contagios en todo el país y el número de casos confirmados ya suma 5.516.658.

Sin embargo, las autoridades sanitarias confirmaron que unos 4,96 millones de pacientes infectados ya se han recuperado completamente -el 90 % de los casos en todo el país- y unos 391.000 están bajo cuidados médicos.