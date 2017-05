

En Gran Bretaña, afectó hospitales. Según Telefónica de Argentina, ‘sólo afecta a la compañía internamente‘.

Al menos 74 países se han visto afectados por un ciberataque a gran escala lanzado ayer, según la empresa rusa de seguridad Kaspersky, que estima en 57 mil los incidentes perpetrados por el virus del tipo ransomware.



‘En el día de hoy, hemos observado un ataque a gran escala del ransomware WanaCrypt0r 2.0 (conocido como WCry), con más de 57.000 casos detectados hasta ahora. Según los datos recolectados, el ciberataque está dirigido principalmente a Rusia, Ucrania y Taiwán, pero ha logrado infectar también instituciones muy importantes, como muchos hospitales en Inglaterra y la empresa de telecomunicaciones española Telefónica‘, afirmó Jakub Kroustek, especialista de la empresa Avast.



Según trascendió, el ataque mundial había afectado a grandes empresas de la Bolsa española, entre ellas Vodafone, el banco BBVA y Santander, Gas Natural y Capgemini, pero estas no confirmaron la información. Tras conocerse el hackeo a Telefónica, la empresa eléctrica Iberdrola y Gas Natural pidieron a sus empleados que apagaran las computadoras.



Telefónica de Argentina reconoció haber detectado ‘un problema de seguridad informática‘, horas después de que fuera atacada su casa matriz en España, y precisó que la incidencia ‘solo afecta a la compañía internamente‘. A pesar de esto, desde la empresa afirmaron: ‘Está garantizado el servicio tanto para clientes de Movistar, Speedy y Telefónica‘. En pocas horas el ataque se fue ampliando para afectar a gigantes empresariales como la estadounidense Fedex.



Entre los países implicados figura España y el Reino Unido de Gran Bretaña, donde ha afectado al funcionamiento de compañías estatales y hospitales, aunque, por el momento, no a infraestructura vital o estratégica, además de India, Ucrania y la propia Rusia. ‘Ransomware ha sido el (virus) utilizado en los masivos ataques perpetrado por todo el mundo‘, agregó la empresa Kaspersky en referencia a la variación del popular ‘WannaCry‘.



Kaspersky, empresa fabricante de software de seguridad informática, envió un comunicado en el que asegura que ha identificado el rootkit (encubridor) utilizado para efectuar el ciberataque. Los autores del ciberataque utilizaron el rootkit para descargar el software de la compañía o institución afectada y codificar sus datos. El siguiente paso es bloquear su funcionamiento y pedir un rescate en moneda electrónica para liberar los datos secuestrados, de lo contrario amenaza con borrar los ficheros codificados.



Según la nota, el ataque indiscriminado tuvo lugar a través de un sistema de propagación que utiliza una vulnerabilidad detectada en Microsoft. La nota destaca que los piratas informáticos exigen como recompensa 600 dólares estadounidenses en forma de criptodivisa Bitcoin, monto que va aumentando a medida que pasa el tiempo, según advierte la compañía.



Kaspersky destaca que sus expertos están analizando detenidamente el virus para discernir ‘tan pronto como sea posible‘ las posibilidades de descifrar la información que ha sido codificada o encriptada durante los ciberataques. Y recuerda que para evitar futuros ataques lo mejor es utilizar los servicios de alerta para recibir datos fiables sobre los objetivos de dichos ciberataques y poder tomar a tiempo medidas preventivas. Según Kaspersky, Rusia ha sido el escenario del mayor número de ataques ayer.



La primera ministra británica, Theresa May, aseguró que los fallos informáticos que han sufrido hospitales y centros médicos en el Reino Unido se deben a un ‘ataque internacional‘ más amplio. ‘Esto no estaba dirigido contra el NHS (sistema público de salud británico)‘, dijo May a la BBC. En la puerta de las urgencias del Royal London Hospital, en el este de la capital británica, un cartel informaba a los pacientes que ‘el departamento de emergencias no cuenta con sistemas informáticos‘, por lo que advertía de ‘retrasos significativos‘ en su atención.

Fuente: Agencias

Ayuda de EEUU

El Gobierno de Estados Unidos afirmó ayer que está ‘preparado‘ para ayudar a las más de setenta naciones que ayer fueron víctimas de ciberataques mundiales, afirmó un vocero del Departamento de Seguridad Nacional, que no quiso informar si ya habían recibido pedidos de asistencia.