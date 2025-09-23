Ante la Asamblea de la ONU, Donald Trump dijo que se merece “recibir el Nobel de la Paz” El mandatario estadounidense cuestionó el accionar del organismo internacional. A la par, habló de sus políticas migratorias, el conflicto en Gaza y las armas nucleares, entre otras temáticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso en la Asamblea General de la ONU, donde destacó políticas de su gestión y apuntó contra el organismo internacional y los conflictos bélicos que persisten. En ese sentido, señaló que “esta es la época dorada” del país norteamericano.

Entre sus cuestionamientos, expresó: “Naciones Unidas financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras. Apoya a personas que llegan ilegalmente a Estados Unidos y luego nosotros los tenemos que expulsar. Deben poner fin a invasiones, no crearlas”.

El mandatario estadounidense lanzó una serie de declaraciones que generaron revuelo.

Trump afirmó haber terminado “siete guerras interminables” y arremetió contra la propia ONU, acusándola de “financiar un asalto a los países occidentales y sus fronteras”.

El foco principal de sus críticas fue la situación en Europa. “Europa está en serios problemas. Han sido invadidos por una fuerza de extranjeros ilegales como nunca antes se había visto”, sentenció. Apuntó directamente contra el alcalde de Londres, a quien calificó de “terrible”, y aseguró que la ciudad “ha cambiado tanto” que “ahora quieren ir a la ley Sharia”.

Según Trump, tanto la inmigración como las “ideas energéticas suicidas serán la muerte de Europa Occidental si no se hace algo de inmediato”.

Críticas por desinformación sobre salud

Este discurso se produce en un contexto de fuertes críticas hacia Trump por sus recientes comentarios sobre temas de salud. El lunes, el presidente sugirió sin evidencia que el Tylenol (paracetamol) es una causa potencial de un “aumento meteórico” en los casos de autismo y recomendó a las mujeres embarazadas “aguantárselas” sin tomar analgésicos. También planteó dudas infundadas sobre las vacunas.

Estas declaraciones fueron “rotundamente criticadas por activistas del autismo y científicos”. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido emitió un comunicado confirmando que “no hay evidencia de que tomar paracetamol durante el embarazo cause autismo en los niños”.

