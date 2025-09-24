Javier Milei dio su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas El mandatario se reunirá luego con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, será a las 15:30.

El presidente Javier Milei participó este mediodía de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Respaldó la gestión de Donald Trump en varios párrafos y se ubicó como su Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro.

“Sostuvimos que era imperativo un retorno a las ideas de la libertad, a los principios inmortales que sostienen la dignidad de la vida, la libertad y la propiedad de todos los individuos bajo la ley, y la necesidad de que la cooperación internacional tenga como fin, precisamente, asegurarlas”.

“Sin embargo, advertí que la ONU se había alejado de su norte en las últimas décadas. El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-Nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales” dijo y cuestionó los alcances de la organización.

“La ONU debería intervenir sobre un tema únicamente cuando sea evidente que el problema excede de manera demostrable las capacidades de acción nacional, en todos los demás casos corresponde devolver la iniciativa a los Estados que son quienes poseen legitimidad democrática y responden ante sus pueblos”, sostuvo.

Antes de finalizar, Milei dijo que nombraría cuatro puntos que calificó como importantes para Argentina, comenzando por el reclamo de “legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas”, pidiendo a Reino Unido “reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065” de la ONU.

Además pidió la cooperación jurídica internacional por las circulares rojas de Interpol dictadas sobre los autores de los ataques de la Embajada Israel y la AMIA; pidió por la “liberación inmediata de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza” y por la resolución de la situación “del ciudadano argentino Nahuel Gallo secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela sin imputación, sin asistencia legal ni consular, en palabras simple: una desaparición forzosa”.