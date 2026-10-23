Ataque terrorista en las afueras de París: un hombre mató a tiros a una persona e hirió a otras cuatro

Un hombre mató a una persona e hirió a otras cinco este viernes en varios tiroteos en las localidades de Trappes y La Verrière, en las afueras de París. El atacante disparó desde un auto en movimiento contra personas que se cruzaron en su camino y fue detenido poco después en la cercana localidad de Coignères, indicaron las autoridades francesas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30, en el departamento de Yvelines, al suroeste de la capital francesa. Según las primeras informaciones, el hombre efectuó varias ráfagas con un arma automática mientras se desplazaba por distintos puntos de la zona.

“Se trata claramente de un crimen terrorista, es un acto extremadamente grave”, afirmó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien se trasladó hasta Trappes para seguir la situación. El funcionario destacó que cinco agentes detuvieron rápidamente al sospechoso y consideró que su intervención probablemente permitió interrumpir una secuencia de ataques que duró menos de 15 minutos.

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, sostuvo que el atacante “manifiestamente disparaba al azar y con ganas de provocar una masacre”, en declaraciones a la cadena BFMTV. El funcionario denunció un ataque con una probable motivación racista e islamófoba, aunque las circunstancias y los motivos todavía son materia de investigación.

Según la información difundida por las autoridades locales, una persona de 26 años murió en Trappes y otra resultó herida. El ataque continuó en La Verrière, donde el hombre disparó contra un grupo de personas cerca de una farmacia.

Entre los heridos hay una nena de 12 años que recibió ocho impactos de bala. Su estado era estable, según informó el alcalde de La Verrière, Nicolas Dainville. También resultaron heridos dos empleados de limpieza que trabajaban en las inmediaciones de una escuela municipal.

“Es un milagro que no hubiera más víctimas”, afirmó Rabeh, quien indicó que la persona fallecida era de origen africano y que una de las víctimas en estado crítico era de origen magrebí. El alcalde evitó pronunciarse de manera concluyente sobre el móvil del ataque, aunque señaló que las víctimas tenían un perfil particular.

Los disparos provocaron temor entre los habitantes de la zona. Samy, un vecino de Trappes, contó que vio un cuerpo tendido en el suelo desde la ventana de su casa. Su madre, que estaba en la calle, vio pasar a toda velocidad un Renault Clio gris y escuchó varias detonaciones.

Otro residente, Adel, de 50 años, expresó su preocupación por el perfil de las víctimas. “Tengo el corazón roto y miedo”, declaró. “Yo mismo soy de origen magrebí”, agregó.

Cómo fue detenido el sospechoso

El hombre, de 39 años, fue detenido en Coignères, a pocos kilómetros de los lugares donde se produjeron los tiroteos. Según una fuente policial, llevaba una pistola ametralladora y granadas de gas lacrimógeno. Las autoridades también informaron que tenía antecedentes, aunque no se difundieron detalles sobre ellos.

Tras el arresto, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido del atacante y a reunir pruebas. Según informaciones difundidas por BFMTV, el sospechoso habría instalado bombonas de gas en su domicilio con la intención de provocar una explosión cuando llegaran las fuerzas de seguridad. Esa versión deberá ser confirmada en el marco de la investigación.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT, por sus siglas en francés) se hizo cargo del caso y abrió una investigación por asesinato e intento de asesinato en relación con una empresa terrorista, con el agravante de que los hechos habrían estado motivados por la pertenencia, real o supuesta, de las víctimas a una raza, etnia, nación o religión determinada.

El procedimiento también contempla delitos vinculados con la tenencia de armas y la asociación de malhechores terroristas para preparar crímenes contra personas. La Subdirección Antiterrorista de la Policía francesa dirige las pesquisas en coordinación con los servicios de inteligencia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su pesar por lo ocurrido. “Nuestros pensamientos están con las víctimas, con sus familias, así como con todos los habitantes”, escribió en la red social X. También agradeció a las fuerzas de seguridad por la rapidez con la que detuvieron al sospechoso.

Aumentaron los delitos racistas y los actos antimusulmanes en Francia

En la última década, Francia sufrió una oleada de atentados yihadistas, entre ellos los ataques perpetrados en París en noviembre de 2015, que dejaron más de 130 muertos. En los últimos años se registraron menos atentados de ese tipo, pero las autoridades advirtieron que la amenaza persiste.

Desde el ataque del movimiento islamista Hamas contra Israel en octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, también aumentaron las tensiones en torno a las comunidades judía y musulmana en Francia.

En 2025, los actos antimusulmanes aumentaron un 88% y llegaron a 326, según las cifras difundidas en la información oficial. Además, las fuerzas de seguridad registraron 9.700 crímenes o delitos con carácter racista durante ese año, un 5% más que en 2024.

El ataque se produjo en un contexto de tensión social, mientras las autoridades francesas preparaban un importante despliegue policial para evitar nuevos disturbios durante las protestas previstas para este sábado.