Aumentaron a 132 los muertos en el operativo antinarco ocurrido en las favelas de Río de Janeiro Los propios familiares de las víctimas encontraron cuerpos en los alrededores. No descartan que el número siga escalando.

El gobierno de Río de Janeiro afirmó este miércoles que la operación contra el narco en dos favelas cariocas dejó 132 muertos, aunque la cifra oficial es de 119 sospechosos y 4 policías, mientras los vecinos seguían recuperando cuerpos desde anoche, en una zona boscosa de Vacaria, en la Serra da Misericórdia , donde se concentraron los enfrentamientos del martes, entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes.

Esto creó confusión con el número de victimas. Sin dar números, el presidente Lula da Silva se mostró “horrorizado” por el número de víctimas.

Según Globo, unos 72 cadáveres fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro tras la letal operación policial llevada a cabo el martes contra el narco. Los cuerpos fueron colocados por los vecinos en una plaza de la barriada de Penha. Con este hallazgo, el total de muertos en el megaoperativo alcanzaba los 130. Pero las autoridades, rebajaron la cifra.

De todos modos, la Defensoría Pública del estado de Río de Janeiro, dijo que la cifra de muertos podría llegar a 132. La entidad criticó duramente el operativo en las favelas.

La recuperación de los cuerpos, que seguía en curso durante la mañana, fue televisada y mostrada en videos en las redes sociales y coincidió con un Río de Janeiro en shock, sus calles vacías y las escuelas cerradas. Sin embargo, hacia las 6 de la mañana el alcalde Eduardo Paes declaró que la ciudad regresaba a la Etapa 1, o normalidad.

Los vecinos de los complejos de favelas de Alemão y Penha, ubicados en uno de los sectores más pobres y violentos de Río, acomodaron los cuerpos sin ayuda de las autoridades.

El martes, antes del hallazgo de los cuerpos en el bosque, el balance oficial de víctimas de la operación era de 64 fallecidos, entre ellos 4 policías.

Los cadáveres encontrados después, todos de hombres, quedaron tendidos en el suelo, lado al lado, a la vista de los vecinos y de los periodistas que llegaron al lugar.

La operación de rescate, realizada en zonas boscosas en las inmediaciones de las favelas, fue liderada principalmente por mujeres, que estaban a la búsqueda de sus compañeros, hermanos o hijos.