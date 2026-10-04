    • 4 de octubre de 2026 - 18:06

    Comicios en Brasil: expectativa total por el recuento electrónico entre Lula da Silva y el bolsonarismo

    Con urnas electrónicas habilitadas para más de 159 millones de ciudadanos, el país define su próximo mandatario entre Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Brasil concluyó este domingo a las 17:00 (hora local) una de las jornadas electorales más disputadas de su historia democrática. Con el cierre de los colegios en todo el territorio, se puso en marcha el sistema de recuento electrónico de votos para definir la presidencia, gobernaciones regionales, la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado.

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    Flávio Bolsonaro encabeza el escrutinio tras la difusión de los primeros resultados oficiales. La contienda por el Ejecutivo nacional mantiene en vilo al gigante sudamericano.

    Por un lado, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), quien busca la reelección, planteó los comicios como una defensa de la democracia; por el otro, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) apostó por canalizar el descontento opositor bajo la premisa de terminar con lo que califica como una "era de atraso".

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