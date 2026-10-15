Conmoción en Chile por la muerte de Marianne von Gierke, la atleta que compitió en el Mr. Olympia

La muerte de Marianne Belén Von Gierke Barassi , abogada y atleta profesional chilena de 40 años, generó conmoción en el mundo del fisicoculturismo .

Mató a su compañero de celda para ser condenado a muerte y sorprendió con sus últimas palabras

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de los nuevos cargos por tortura en Estados Unidos

La deportista falleció durante la madrugada del miércoles 14 de octubre en Punta Arenas, luego de ser trasladada de urgencia a una clínica, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito. La principal hipótesis apunta a una muerte súbita , aunque las causas deberán ser determinadas mediante los estudios correspondientes.

Según informó el diario chileno La Prensa Austral, su esposo la llevó por sus propios medios hasta la guardia de la Clínica RedSalud Magallanes, adonde ingresó cerca de las 23.30 del martes 13 de octubre prácticamente sin signos vitales. El equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no consiguió revertir el cuadro. Horas antes, la atleta había compartido en Instagram una historia en la que se la veía entrenando con normalidad en el gimnasio.

Von Gierke se definía como “magallánica de corazón” y había construido una destacada carrera deportiva, con participaciones en competencias nacionales e internacionales . En una reseña enviada a La Prensa Austral, contó que su vínculo con el deporte comenzó durante la infancia, aunque fue una década antes de su fallecimiento cuando inició formalmente su camino en el fitness y el fisicoculturismo.

“Desde los 3 o 4 años, pero hace justamente 10 años comencé mi camino por el fitness y físicoculturismo”, había relatado la deportista, quien también se definió como la primera mujer magallánica en practicar esta disciplina y representar a Chile.

Su debut competitivo llegó en 2014, durante un campeonato clasificatorio para un Sudamericano disputado en Santiago. Luego representó a su país en Bogotá, Colombia, donde consiguió el quinto puesto.

El año 2020 marcó un punto de inflexión en su carrera. Von Gierke viajó a Estados Unidos para competir en el Mr. Olympia Amateur, certamen en el que ganó su categoría y obtuvo el tercer puesto en otra división. En 2021 regresó a Orlando y repitió el título, además de imponerse en la clasificación general.

Ese resultado le permitió conseguir la Pro Card, la acreditación que habilita a los atletas a competir en el circuito profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB).

Su clasificación al Mr. Olympia y el último desafío internacional

Ya como profesional, en 2022 participó en los torneos Toronto Pro, Omaha Pro y Puerto Rico, donde consiguió un sexto y un quinto puesto, respectivamente, según el repaso de su trayectoria publicado por el medio chileno.

En abril de 2024 sumó otro logro importante al ganar el Vancouver Island Pro, disputado en Victoria, Canadá, en la categoría Women’s Physique. El triunfo le permitió clasificarse por primera vez al Mr. Olympia, el certamen más prestigioso del fisicoculturismo mundial.

Su carrera continuó en ascenso. El 22 de agosto pasado, la atleta se impuso en el Rising Phoenix, celebrado en Arizona, Estados Unidos. En la competencia participaron alrededor de un centenar de profesionales y unos 200 deportistas amateurs. Von Gierke consiguió la puntuación perfecta en su categoría, un resultado que le permitió obtener una nueva clasificación al Mr. Olympia.

En septiembre de 2026 concretó esa participación y terminó en el puesto 13 del mundo, uno de los logros más importantes de su trayectoria. Su fallecimiento se produjo menos de un mes después de competir en el máximo escenario internacional de la disciplina.