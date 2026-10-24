Disturbios en Barcelona: saqueos, incendios y enfrentamientos durante una protesta juvenil

Una protesta juvenil en el centro de Barcelona terminó con saqueos, incendios y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra este sábado. La concentración, convocada a través de redes sociales bajo el lema “Instituts Indignats”, reunió a decenas de estudiantes en la plaza de Catalunya y obligó a desplegar un operativo policial para dispersar a los grupos involucrados.

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Durante los disturbios, los participantes provocaron daños en el mobiliario urbano, rompieron escaparates y arrojaron piedras y otros objetos contundentes contra los agentes. También prendieron fuego a contenedores y elementos de la vía pública, mientras varios comercios cerraron sus puertas por precaución.

La consellera de Interior de Cataluña, Núria Parlon, atribuyó los hechos a grupos que calificó como “no organizados” y sostuvo que no defendían ningún derecho. Según indicó, 14 comercios del centro de la ciudad fueron vandalizados o saqueados.

Los incidentes se extendieron durante la tarde por los alrededores de la plaza de Catalunya, una de las zonas más concurridas de Barcelona. Algunos grupos intentaron ingresar en establecimientos, rompieron vidrieras y causaron destrozos en espacios públicos.

Además de los saqueos, se registraron incendios de contenedores, papeleras y toldos de terrazas, así como la instalación de barricadas con elementos de la vía pública. Ante la situación, distintos negocios bajaron sus persianas para evitar daños.

Entre los establecimientos que cerraron temporalmente sus puertas estuvo El Corte Inglés, ubicado en la plaza de Catalunya.

La protesta se desarrolló cerca de una acampada por el derecho a la vivienda que permanece instalada desde hace semanas en el centro de la plaza, en un contexto de reclamos por las dificultades para acceder a una vivienda en las principales ciudades españolas.

Operativo policial y cortes en el centro de Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona cerró los accesos a la plaza de Catalunya, en el tramo comprendido entre las plazas Urquinaona y Universitat, mientras los Mossos d’Esquadra desplegaron unidades antidisturbios e intervinieron para dispersar a los manifestantes.

Las fuerzas de seguridad recomendaron a la población evitar la zona debido a los incendios, los daños materiales y los lanzamientos de objetos contra los agentes.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, condenó los disturbios y expresó su respaldo a los Mossos d’Esquadra. A través de un mensaje en la red social X, afirmó que la violencia no tiene cabida en Cataluña y distinguió entre el derecho democrático a manifestarse y las agresiones, intimidaciones y daños materiales.

El trasfondo de las protestas juveniles en Europa

La convocatoria de Barcelona se realizó bajo el nombre “Instituts Indignats”, una denominación vinculada al movimiento francés “Lycées Indignés”. Estas movilizaciones se relacionan con reclamos por la falta de docentes, el deterioro de los centros educativos y las dificultades de acceso a la universidad.

Los incidentes también se produjeron en un contexto de movilizaciones en distintos países europeos, donde las principales demandas están relacionadas con el costo de vida, el acceso a la vivienda, los servicios públicos y las denuncias de corrupción.

En España, la crisis habitacional ha impulsado manifestaciones y acampadas en varias ciudades, incluida Barcelona. Sin embargo, las autoridades catalanas cuestionaron los episodios de violencia registrados durante la concentración y sostuvieron que los destrozos y saqueos no forman parte del ejercicio legítimo del derecho a protestar.