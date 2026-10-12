Dos economistas de Estados Unidos ganaron el Nobel de Economía por sus aportes a la estabilización económica

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Economía 2026 a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford, en reconocimiento a sus investigaciones sobre modelos macroeconómicos que permiten mejorar las políticas destinadas a estabilizar la economía. Sus aportes ofrecen herramientas para que los gobiernos y los bancos centrales puedan responder de manera más efectiva a las crisis y reducir las fluctuaciones de la actividad económica.

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Hall es profesor de la Universidad de Stanford, en California , mientras que Woodford desarrolla su actividad académica en la Universidad de Columbia, en Nueva York . Sus investigaciones contribuyeron a establecer bases teóricas para los modelos que hoy utilizan autoridades económicas de distintos países al momento de tomar decisiones sobre tasas de interés, gasto público y otras medidas destinadas a contener las crisis.

El comité encargado de otorgar la distinción destacó que el trabajo de ambos economistas permitió mejorar la comprensión de los mecanismos que influyen en el comportamiento de la economía. Según explicó John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, sus aportes brindan una base sólida para las herramientas utilizadas por bancos centrales y gobiernos de todo el mundo.

Los modelos premiados permiten analizar cómo las decisiones de los hogares y las empresas repercuten en la economía en su conjunto. En lugar de observar únicamente los indicadores generales, este enfoque considera las decisiones individuales de consumo, ahorro e inversión, así como las expectativas que se generan a partir de los anuncios de las autoridades.

De esta manera, las políticas monetarias y fiscales pueden diseñarse teniendo en cuenta cómo reaccionan los distintos actores económicos. La coordinación y el momento en que se aplican las medidas resultan fundamentales para atenuar los períodos de contracción y evitar desequilibrios que puedan profundizar una crisis.

El Premio Nobel de Economía 2026 fue para Robert Hall y Michael Woodford.

Qué aportaron los economistas al estudio de la economía

Las investigaciones de Hall y Woodford contribuyeron a transformar el análisis macroeconómico a partir de los desafíos que enfrentaron las economías occidentales durante las crisis de la década de 1970. Los shocks petroleros, la inflación elevada y el bajo crecimiento pusieron en discusión las herramientas tradicionales y abrieron paso a nuevos enfoques para comprender la dinámica de los precios, el empleo y la producción.

Entre los conceptos vinculados con estos desarrollos se encuentran la inflación persistente, que describe cómo los precios pueden tardar en ajustarse ante cambios en la demanda, y la brecha del producto, un indicador que compara el nivel de producción efectivo de una economía con su capacidad potencial.

Estos elementos son relevantes para las decisiones de los bancos centrales, ya que permiten evaluar las presiones inflacionarias y el nivel de utilización de los recursos disponibles. También ayudan a determinar cuándo conviene modificar las tasas de interés o implementar otras medidas para sostener la estabilidad económica.

Otro aporte importante está relacionado con la comunicación de las autoridades monetarias. Las investigaciones de Woodford destacaron la influencia que tienen las expectativas sobre las decisiones de consumo e inversión. Por eso, comunicar de manera clara la orientación futura de la política monetaria puede convertirse en una herramienta para influir sobre las decisiones de empresas y familias.

La historia del Nobel de Economía

El Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel fue establecido en 1968 por el Banco Central de Suecia, con motivo del 300.º aniversario de la institución. Aunque se entrega bajo los mismos principios que las demás distinciones Nobel, no forma parte de las cinco categorías originales creadas por el testamento de Alfred Nobel.

La primera edición se realizó en 1969 y distinguió a los economistas Ragnar Frisch y Jan Tinbergen. Desde entonces, el reconocimiento se convirtió en uno de los principales galardones internacionales para investigadores que realizan contribuciones significativas al estudio de la economía.

En 2025, el premio fue compartido por Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, quienes fueron reconocidos por sus investigaciones sobre el crecimiento económico impulsado por la innovación y el cambio tecnológico. En esta nueva edición, la distinción volvió a poner el foco en las herramientas teóricas que permiten comprender los desafíos económicos y mejorar las decisiones de política pública.