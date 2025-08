El desolador dato en la investigación por la muerte de Mila Yankelevich A una semana del doloroso episodio, Martín Candalaft contó un dato que generó indignación sobre la tragedia que le quitó la vida a Mila Yankelevich.

A una semana del doloroso episodio, el periodista contó en su ciclo que se emite por Bondi Live que el conductor del remolcador que empujaba la barcaza, no tenía licencia.

“El capitán que manejaba el remolcador que empujaba la barcaza, no tenía licencia para conducir este tipo de naves”, comentó el comunicador. “Una de las cosas que se descubrió ahora es que, cuando tienen menos de 26 pies (7,92 metros) no se necesita que el capitán cuente con una licencia para conducir. Si la tiene, mejor. Si no la tiene, no la requieren”, añadió Candalaft.

En este caso, la barcaza que impactó contra el velero medía 60 pies, es decir unos 18,2 metros, y embistió al velero, que tenía 17 pies (5,2 metros). Esto abre una nueva vía en la investigación y puede cambiar el rumbo, ya que al excederse del tamaño permitido, la licencia era necesaria.

“A eso estaba expuesta Mila Yankelevich aquella mañana”, añadió. “La barcaza no estaba transportando basura, sino materiales de construcción y una grúa”, indicó. “La grúa estaba adelante y creen, los investigadores, que pudo ser aquello que no le permitió ver a quien conducía que se cruzaría con un velero”.

“Aparecieron testigos, dos obreros que dijeron no haber escuchado ninguna bocina ni alarma por parte de la barcaza. Otros testigos afirmaron que uno de los tripulantes advirtió al operador del remolcador que se estaba cruzando un velero y, aparentemente, el operador no llegó a desacelerar o hacer algún tipo de maniobra”, cerró Candalaft.