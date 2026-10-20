El Niño en La Serena: cómo impactará este verano en la costa de la IV Región de Chile

El fenómeno climático El Niño se consolida con fuerza en el Pacífico, reconfigurando los escenarios meteorológicos a lo largo del cono sur.

En la Región de Coquimbo , y particularmente en la franja costera de La Serena , la atención se centra en cómo este ciclo alterará las condiciones tradicionales de la temporada estival, marcando un contraste con los prolongados años de escasez hídrica que golpearon al Norte Chico.

De acuerdo con los reportes técnicos y las proyecciones actualizadas de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y centros de seguimiento global como la NOAA, el impacto del fenómeno comenzó a sentirse con intensidad durante el invierno y la primavera, extendiendo sus coletazos térmicos y atmosféricos hacia los meses de verano.

Uno de los efectos directos que advierten los organismos oficiales para la costa chilena es la tendencia a temperaturas por sobre lo normal .

Tras un invierno fuertemente influenciado por sistemas frontales asociados a este ciclo cálido —que rompieron parcialmente la larga sequía en la IV Región—, la gran duda de turistas y residentes se centra en las lluvias de verano.

Nubosidad persistente: Los especialistas señalan que la transición de la primavera al verano mantendrá episodios de abundante humedad, lo que podría generar mañanas nubosas más cerradas antes de que el sol logre abrirse paso hacia el mediodía en la tradicional Avenida del Mar.

Calor y humedad: Si bien La Serena se caracteriza históricamente por veranos agradables, brisa marina fresca y cielos despejados tras el fenómeno de la camanchaca (nubosidad matinal), la presencia de El Niño aporta un incremento en la temperatura superficial del mar. Esto se traduce en mínimas más altas de lo habitual y jornadas donde la sensación térmica de bochorno se hará sentir con mayor fuerza.

Desde la Dirección Meteorológica detallan que, si bien El Niño tiende a desacelerar o achicar su influencia directa en términos de lluvias masivas durante los meses estivales de la zona central y norte-verde, el escenario hidrológico regional sigue bajo estricta vigilancia. Los expertos recuerdan que los efectos indirectos del calentamiento del Pacífico pueden detonar episodios de inestabilidad atmosférica atípica cordillerana o costera (como núcleos fríos en altura), alterando el clásico verano seco y soleado de la costa serenense.

Expectativa turística y monitoreo oficial

Las autoridades locales recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales de la DMC y de la plataforma de Senapred, dado que la variabilidad climática propia de un año de El Niño suele incrementar la probabilidad de alertas tempranas por eventos meteorológicos sorpresivos.

El verano 2027 en La Serena convivirá así con los matices de un océano más cálido, desafiando los estándares climáticos tradicionales de la IV Región y exigiendo atención permanente a los pronósticos de corta y mediana escala.