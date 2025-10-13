El SUV de Toyota que está entre Yaris Cross y Corolla Cross: las novedades del C-HR 2026 y cuánto cuesta El SUV de Toyota que está entre Yaris Cross y Corolla Cross se renovó para ser el líder de su segmento. ¿Qué trae de nuevo? ¿Es ahora más barato?

Toyota lanzó recientemente el renovado C-HR 2026, un SUV compacto que se sitúa por encima del Yaris Cross y por debajo del Corolla Cross. Su esencia no dista, pero sí muestra un restyling cuyo principal protagonista es una apuesta multitecnológica con versiones Hybrid y Plug-in Hybrid y otras novedades clave para competir, por ejemplo, contra Volkswagen T-Roc.

Lo primero a mencionar (porque se aprecia rápidamente) es una estética más cuidada. Más precisamente, un salto de calidad en cuanto a lo que la imagen del vehículo transmite para resultar más atractivo e incrementar sus ventas. En línea con esto, se ofrece en una gama de acabados y colores ampliada.

Si de satisfacer a un público más amplio se trata, el nuevo Toyota C-HR mantiene las mismas opciones mecánicas que explican por qué fue en 2024 el cuarto modelo más vendido con más de un millón de unidades y compite en lo más alto de su segmento con el mencionado T-Roc.

La primera opción es la Hybrid 140, mientras que la segunda es la 200 AWD-i y la tercera Plug-in 220. Y próximamente (todavía no hay una fecha confirmada) se lanzará una superior y 100% sostenible que se llamará C-HR+ Electric para completar la oferta y acercar el SUV a personas con múltiples necesidades.

Toyota C-HR 2026.

A su vez, el fabricante japonés reordenó y mejoró los niveles de acabado y hay cuatro alternativas disponibles:

Business: reemplazó al Active y está disponible también en versión Plug-in Hybrid. Viene llantas de 17”, asientos calefactables y tapicería de tela jaspeada, entre otros ítems.

reemplazó al Active y está disponible también en versión Plug-in Hybrid. Viene llantas de 17”, asientos calefactables y tapicería de tela jaspeada, entre otros ítems. Advance: suma retoques estéticos, un interior más refinado y llantas de 18” de nuevo diseño.

suma retoques estéticos, un interior más refinado y llantas de 18” de nuevo diseño. Spirit y variantes con Skyview** : sobresalen por su equipamiento avanzado para el segmento de SUVs compactos y orientado al confort y habitabilidad.

: sobresalen por su equipamiento avanzado para el segmento de SUVs compactos y orientado al confort y habitabilidad. GR SPORT / GR SPORT Plus: el nombre lo dice todo. Amplía la oferta de alto rendimiento para los más exigentes e incluye una impronta más agresiva, llantas de hasta 20”, pintura bitono+ y faros con ajuste automático y cámara 360º.

Siguiendo con lo anterior, la gama del Toyota C-HR 2026 estrena tonos como Azul Royal y Gris Trueno, lo que proporciona nuevas posibilidades de personalización. De hecho, para las variantes más caras hay colores exclusivos con carrocería bitono. Por ejemplo, Blanco Perlado Iceberg, Rojo Emoción y Plata Polar.

De esta manera, los cambios respecto al C-HR anterior abarcan desde la estructura exterior hasta el enfoque práctico y el comportamiento dinámico para ser el modelo ideal tanto para uso urbano como para viajes largos y para aventuras.

¿Cuánto cuesta el nuevo Toyota C-HR?

Al igual que desde su debut en 2016, este SUV busca tener mayor protagonismo en Europa, principalmente en el mercado español, donde Toyota ya fijó las tarifas y descuentos. Así, la Hybrid 140 Advance cuesta 31500 euros (36597 dólares), 200 GR Sport AWD-i 38500 (44730), 220 Advance 35000 (40664 dólares) y 220 GR SPORT Plus 41250 (47925 dólares).

Y estos precios pueden reducirse como consecuencia de diferentes ofertas que la compañía nipona ofrece. Incluso el C-HR Hybrid Advance puede financiarse desde 160 euros por mes en 48 cuotas y con cuatro años de garantía y mantenimiento bajo el programa Toyota Easy Plus.

No está en los planes de la marca expandir el Toyota C-HR a Sudamérica u otras regiones por al menos dos motivos: por un lado, el protagonismo que ya ostenta en Europa y que promete acrecentarse con el mayor protagonismo de las mecánicas híbridas. Por otro, para evitar que se superponga y reduzca las ventas del Yaris Cross o incluso el Corolla Cross.