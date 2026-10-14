En plena tensión por Malvinas, Chile recibió una oferta británica para construir fragatas

Una empresa vinculada a la Royal Navy propuso fabricar localmente buques Arrowhead 140 y desarrollar una flota híbrida con naves tripuladas y no tripuladas. Las conversaciones recién empiezan

Chile recibió una propuesta del Reino Unido para ampliar su cooperación naval, en un momento en que la cuestión Malvinas sigue siendo un punto de fricción entre Londres y la Argentina. La oferta incluye la construcción local de fragatas y el desarrollo de una fuerza híbrida, que combine buques tripulados con plataformas no tripuladas.

La iniciativa fue presentada por sir Nick Hine, exvicealmirante de la Royal Navy y ejecutivo de Babcock International, durante una visita a Valparaíso a comienzos de octubre. El planteo contempla transferencia de tecnología y conocimientos para que ASMAR (Astilleros y Maestranzas de la Armada) y la industria chilena participen en una eventual producción de fragatas Arrowhead 140. Por ahora, las conversaciones están en una etapa inicial, sin contratos, cantidades ni calendarios definidos.

Una relación de defensa que se profundiza La propuesta aparece en un contexto de vínculos militares sostenidos entre Santiago y Londres. En junio de 2026, ambos países realizaron en Londres el XXIII mecanismo de conversaciones entre sus ministerios de Defensa, con una agenda que incluyó desarrollo de capacidades e intercambio de experiencias. En agosto, el ministro chileno de Defensa, Fernando Barros, se reunió con el embajador británico David Concar para analizar nuevas oportunidades de cooperación.

La fragata Arrowhead 140 La Arrowhead 140 es el diseño en el que se basan las fragatas Type 31 de la Royal Navy. Babcock también lo promueve en Polonia e Indonesia, donde los programas prevén la participación de astilleros nacionales y la transferencia de capacidades industriales. Para Chile, la empresa plantea un modelo parecido: construir en el país, con apoyo de ingeniería británica y adaptación a los requerimientos de la Armada.

La oferta coincide con la Política Nacional de Construcción Naval 2025-2040, que busca fortalecer la industria local y ampliar las capacidades de diseño, fabricación y mantenimiento de buques. Además, apunta a una plataforma nueva frente a parte de las unidades que Chile opera hoy, varias de ellas compradas de segunda mano a la Marina británica. Hine destacó que el diseño permite elegir sistemas de armas, gestión de combate y helicópteros, y que tiene margen para sumar nuevas capacidades durante su vida útil. La configuración final dependería de lo que pida Chile.