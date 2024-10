En consecuencia, la menor habría sido “prácticamente forzada a mantener un acceso carnal con el ciudadano Evo Morales Ayma”, se lee en el documento. La investigación acusa también a los padres de la adolescente, identificados como Idelsa P. y Emetrio V., y señala que ambos obtuvieron cargos públicos “como parte de pago”.

Con esos antecedentes, la Fiscalía de Tarija determinó abrir una causa en contra del expresidente Evo Morales por el delito de trata de personas y estupro, y establece que las penas se agravan en caso de que la víctima quede embarazada.

Orden de captura ante supuesto peligro de fuga

El documento señala dos peligros en la investigación. El primero es que Evo Morales puede obstaculizar el proceso, ya que por haber ocupado el cargo de presidente por más de 13 años, “tiene influencias de poder” para modificar, destruir u ocultar elementos de prueba que puedan demostrar su responsabilidad en este caso.

Por otro lado, señala que el imputado no tiene un domicilio fijo y puede haber peligro de fuga. La orden de captura establece que en su cédula de identidad no especifica la ubicación de su vivienda. De igual manera, sostiene que se desconoce su actividad laboral actual y que es una persona que constantemente hace viajes dentro y fuera del país. Finalmente, se establece que el líder cocalero tiene “los medios necesarios e influencias” que le permitirían mantenerse oculto u abandonar el país.

En base a esos argumentos y por considerarlo “un peligro efectivo para la sociedad”, es que los tres fiscales que investigaron el caso ordenan la aprehensión de Evo Morales.

Esta orden de captura quedó sin efecto luego de que el equipo jurídico de Evo Morales interpusiera una acción de libertad que le fue concedida.

“No me extraña ni me preocupa. Todos los Gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo. No me callarán”, expresó Morales en su cuenta de X luego de la difusión del caso.

Su equipo jurídico denunció en medios de comunicación que se trata de una persecución judicial de parte del Gobierno de Luis Arce. Este caso se da en medio de la disputa entre ambos líderes por el control del partido y la candidatura para las elecciones de 2025.