Francia, desbordada por la furia social: saqueos e incendios en una marcha contra el costo de vida

Las protestas que reunieron a cientos de miles de personas derivaron en disturbios en París, Lyon, Lille, Marsella y Limoges. Macron prometió castigo a los responsables y el Gobierno desplegó a 10.000 efectivos.

Una jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida en Francia terminó en escenas de violencia, saqueos e incendios en varias ciudades del país. Mientras la marcha autorizada se desarrolló con normalidad en París, pequeños grupos encapuchados provocaron destrozos en distintos barrios de la capital y en otras urbes, con comercios arrasados, vehículos quemados y fuertes enfrentamientos con la policía.

| URGENTE: El reloj de la torre del Ayuntamiento de Limoges en Francia, edificio de 1876 y designado como monumento histórico en 1975, se ha derrumbado después de que fuera incendiado como parte de las protestas. pic.twitter.com/vPNb2GpIJT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026 Las imágenes difundidas en X mostraron saqueos en locales de Apple, Louis Vuitton, Hermès y H&M, además de tiendas de ropa, tecnología, cosmética y telefonía. En los videos se ven vidrieras rotas, fuego en la vía pública y personas que ingresaban a los negocios para llevarse mercadería. Las movilizaciones habían sido convocadas contra la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, y reunieron a estudiantes, trabajadores, jubilados, activistas y referentes de los chalecos amarillos.

FRANCIA: PROTESTAS MASIVAS contra el alto costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

pic.twitter.com/GAeIjRQK4J — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) October 17, 2026 El Ministerio del Interior informó más de 400 detenciones y el despliegue de 10.000 policías y gendarmes, la mitad de ellos en París, con controles cerca de estaciones de tren y restricciones de acceso en torno al Elíseo, Matignon, el Parlamento y los Campos Elíseos. Según el Gobierno, participaron 550.000 personas en todo el país, por encima de lo previsto, mientras que los organizadores hablaron de 800.000.

En la capital, el alcalde socialista Emmanuel Grégoire condenó los hechos, denunció que hubo “calles enteras metódicamente arrasadas” y aclaró que no tendrá indulgencia con los responsables, marcando la distancia entre la movilización social y los actos violentos.

| Imágenes de los saqueos a las tiendas en París, Francia, durante las masivas y violentas manifestaciones de este sábado. pic.twitter.com/wH6LU7DKsb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026 La violencia se extendió a otras ciudades. En Lyon, grupos encapuchados saquearon e incendiaron la oficina de turismo de la Plaza Bellecour y lanzaron proyectiles y morteros contra la policía. En Lille, un grupo forzó el ingreso al Ayuntamiento, dejó cristales rotos, muebles volcados y papeles por el piso, y escapó antes de la llegada de los agentes; también hubo saqueos en el centro, incluida una tienda de Apple. El alcalde, Arnaud Deslandes, repudió los ataques con un mensaje en redes.