Francia impone toques de queda parciales tras los disturbios y saqueos: descartan estado de emergencia

El primer ministro pidió a los prefectos decretar las restricciones desde esta noche. Macron admitió fallas en la gestión policial y reclamó “nuevos modos operativos” para frenar barricadas y saqueos.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció toques de queda a partir de esta noche, después de los disturbios y saqueos que se registraron en las grandes ciudades durante el fin de semana. La decisión se tomó tras una reunión de crisis.

“Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda parciales”, dijo el jefe de gobierno centroderechista, sin precisar en qué lugares se aplicarán. La lista de ciudades afectadas debería conocerse durante la tarde, una vez que los prefectos, representantes del gobierno en los departamentos franceses, definan los alcances de la medida junto con los alcaldes.

Algunas ciudades ya tomaron decisiones por su cuenta. En Marsella se prohibieron las manifestaciones entre las 12 y las 20 de hoy. En Denain, cerca de la frontera con Bélgica, ya rige un toque de queda nocturno hasta el domingo

El Ejecutivo enfrenta una fuerte presión para frenar los incidentes, que opacaron las multitudinarias protestas del sábado contra la suba del costo de vida y se repitieron la noche siguiente.

El presidente Emmanuel Macron reconoció fallas en la gestión policial de los disturbios y pidió “nuevos modos operativos” para terminar con las barricadas y los saqueos.