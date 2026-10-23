Grecia prohíbe el acceso a redes sociales a todos los menores de 15 años a partir de 2027

El Parlamento de Grecia dio un paso drástico en materia de regulación digital al aprobar una nueva ley que prohíbe el acceso a redes sociales a todos los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027. La iniciativa, impulsada por el primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, salió adelante este jueves con el respaldo de la mayoría absoluta de Nueva Democracia.

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La normativa obligará a las grandes plataformas a adaptarse rápidamente, otorgándoles un plazo de dos meses y medio para implementar sistemas eficaces de verificación de edad que garanticen, al mismo tiempo, el respeto por la privacidad de los datos personales.

A diferencia de otras propuestas regulatorias, la exigencia no aplicará únicamente a los nuevos perfiles creados tras el 1 de enero de 2027: todas las cuentas activas deberán revalidar la edad de sus usuarios para asegurar que cumplan con la edad mínima permitida.

El jefe de Gobierno griego justificó la decisión señalando el impacto negativo de las pantallas en el desarrollo de niños y adolescentes.

"Sé que a los padres les resulta difícil luchar por su cuenta contra algoritmos diseñados para mantener a los niños pegados al teléfono; estamos aquí para apoyarlos", afirmó Mitsotakis a través de un mensaje en TikTok previo a la votación.

Asimismo, el mandatario advirtió que el uso compulsivo de estas aplicaciones y el llamado "scrolling sin fin" privan a los jóvenes de horas clave de sueño y reducen severamente su capacidad de concentración en la etapa escolar.

Aplicaciones estatales y herramientas de supervisión

Para facilitar la entrada en vigencia de la restricción, el ministro de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial, Dimitris Papastergiou, detalló que las empresas tecnológicas podrán integrar herramientas de verificación estatal como Gov.gr Wallet o Kids Wallet.

Estas plataformas permiten autenticar que la persona cumple con el requisito de edad sin necesidad de transmitir datos sensibles, como el nombre completo o la fecha exacta de nacimiento.

Sistemas flexibles: El uso de las herramientas estatales no será obligatorio, dejando abierta la puerta para que las redes sociales desarrollen sus propias soluciones tecnológicas.

Supervisión activa: La aplicación Kids Wallet ya se encuentra operativa en Grecia y permite a las familias monitorear la navegación de sus hijos e imponer restricciones directas de acceso.

Sin multas para la familia: responsabilidad exclusiva de las empresas

Un aspecto clave de la ley sancionada es que no contempla sanciones ni multas para los padres si sus hijos logran burlar los controles. Toda la carga legal y técnica para bloquear el acceso recae de forma exclusiva sobre las plataformas tecnológicas.

El intento griego no es el primero dentro del bloque europeo. En julio de este año, Francia aprobó una restricción similar que terminó siendo anulada poco después por el Consejo Constitucional de ese país, al evaluar que representaba una infracción desproporcionada a la libertad de expresión. El seguimiento de la aplicación en Atenas será clave para definir si otros países de la Unión Europea siguen el mismo camino.