Horror en un tren de Londres: once heridos, dos de ellos graves, en un ataque con arma blanca Descartan, por el momento, que se trate de un ataque terrorista. Hay dos detenidos.

Once personas resultaron heridas tras un ataque múltiple con arma blanca la noche del sábado en un tren con destino a Londres. Dos de los lesionados permanecen graves, informaron las autoridades.

La policía antiterrorista de Reino Unido participa en la investigación del suceso, que tuvo lugar en un trayecto desde la estación de Doncaster, en el centro del país, hacia la de King’s Cross de la capital.

Sin embargo, en la mañana de este domingo las autoridades aseguraron que “en este momento, no hay nada que sugiera que se trate de un incidente terrorista”, dijo el comisario John Loveless, superintendente de la Policía de Transporte Británica (BTP, por sus siglas en inglés).

Horas antes, el ministro de la Defensa, John Healey, calificó el suceso como “un suceso aislado”.

“No hay razón para que el resto de nosotros no sigamos con nuestras vidas, sigamos adelante y viajemos a los lugares a los que necesitamos ir”, declaró el funcionario a la televisora Sky News.

El ataque se produjo antes de la llegada del tren a la estación de Huntingdon, al noroeste de Cambridge y unos 120 kilómetros al norte de Londres.

Pierde fuerza la tesis del terrorismo, tras el ataque al tren en Londres

La BTP, encargada de la seguridad en trenes y estaciones, comunicó que dos personas fueron arrestadas en relación con los hechos y puestas bajo custodia.

El suceso “se ha declarado como incidente mayor y la unidad antiterrorista está apoyando nuestra investigación mientras trabajamos para establecer las circunstancias y la motivación de este suceso”, indicó el cuerpo en un primer reporte.

Sin embargo, para la mañana del domingo, los temores de que el hecho se tratara de un ataque terrorista organizado por un grupo extranjero comenzaron a disiparse.

Loveless informó que los dos detenidos son ciudadanos británicos, de 35 y 32 años, siendo ambos negros y el primero de ascendencia caribeña. Ambos sujetos permanecen detenidos y serán procesados por intento de asesinato, precisó.

No obstante, rechazó precisar cuáles son las sospechas que tienen sobre la razón del hecho.

“En este momento, no sería apropiado especular sobre la causa de este incidente”, indicó.

Con la difusión del origen de los sospechosos, las autoridades esperan reducir los riesgos de desinformación y así prevenir disturbios con motivación racial, como los ocurridos en 2024 tras el asesinato de tres niñas al norte de Inglaterra.

A lo que sí quiso referirse el comisario fue a la condición de los heridos. Loveless precisó que fueron once los lesionados y no diez como se informó en un primer momento. Además, precisó que solo dos personas presentan heridas graves, no nueve como se había indicado, y confirmó que cuatro ya han sido dadas de alta.

Fuente: BBC