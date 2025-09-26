Irán expone documentos secretos del programa nuclear y militar de Israel En base a una operación de inteligencia, el gobierno a través de su ministro Esmaeil Jatib, reportó que obtuvo información crítica en territorio enemigo durante la oleada de ataques cruzados en junio pasado.

El gobierno de Irán desclasificó una serie de documentos con información crítica sobre el plan militar y nuclear de Israel, obtenida por la aplicación de una operación de Inteligencia y que tales datos sensibles fueron usados para atacar objetivos en territorio israelí durante los doce días de ataques desatado en junio pasado ocasionada por la ofensiva militar sionista contra el país centroasiático, y en la escalada de agresiones bélicas, se sumó Estados Unidos.

Todo esto fue comunicado y explicado por el ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Jatib, quien aseguró que estos documentos incluyen nombres, datos personales, direcciones y lazos profesionales de cerca de 189 especialistas nucleares y militares vinculados con programas armamentísticos israelíes, según un documental emitido por la cadena pública iraní, titulado “La guarida de la araña”.

Jatib hizo hincapié en que la documentación e información obtenida incluye la identificación de jefes de proyectos armamentísticos y los nombres de científicos estadounidenses y europeos presuntamente implicados en estos programas, en lo que describe como una de las operaciones “más complejas” acometidas por Irán, según la cadena de televisión internacional Press TV.

“Hay documentos que muestran la influencia oficial ejercida por funcionarios israelíes y senadores estadounidenses sobre el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) y su recepción de información sobre nuestro programa nuclear pacífico”, indicó, antes de reseñar que Teherán obtuvo información sobre instalaciones militares y científicas de doble uso en Israel.

En este sentido, el funcionario iraní subrayó que las coordenadas de estos lugares fueron usadas para los ataques con misiles y drones lanzados en junio contra Israel en respuesta a su ofensiva y ha incidido en que la información publicada en el documental es “solo una fracción” de todo el material obtenido por los servicios de inteligencia y de espionaje del país persa.

Jatib reseñó que la publicación de esta información pone fin a la “ambigüedad nuclear” de Israel, en referencia a que el país no reconoce contar con armas nucleares, y desveló que “un número considerable” de organismos y ciudadanos israelíes cooperaron con Teherán para ayudar a obtener todos estos documentos.

“Hubo dos motivos para esta cooperación. La primera son los incentivos y pagos financieros. La segunda es el odio profundo hacia el corrupto y criminal primer ministro (de Israel, Benjamin Netanyahu), lo que ha derivado en actos de venganza contra él”, apuntó, antes de prometer que Irán seguirá publicando más información clasificada israelí en sucesivas etapas.

Fuente: BB con Europa Press