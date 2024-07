La advertencia del Gobierno: “Que triste sería tener que denunciar violación de leyes del régimen de Maduro” A poco del cierre de las elecciones en Venzuela, la canciller Diana Mondino aseguró que el futuro post votación de este domingo debe ser “sin violencia y con crecimiento”.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La canciller argentina, Diana Mondino, realizó una fuerte advertencia sobre las elecciones presidenciales en Venezuela: la funcionaria libertaria pidió que la jornada “termine en paz” y dejó en claro que sería “triste tener que denunciar violación de las leyes nacionales e internacionales por parte del régimen” del oficialista Nicolás Maduro, quien va por una nueva reelección.

“El mundo está mirando. Digamos ¡basta! a los atropellos. Venezuela merece un futuro sin violencia y con crecimiento”, manifestó Mondino en la red social X, encargada de las relaciones exteriores de la gestión de Javier Milei.

Las declaraciones de la canciller se dan mientras avanza la jornada electoral en Venezuela, con un régimen chavista que difundió en la tarde de este domingo supuestos datos boca de urna sobre el resultado de las elecciones presidenciales que le darían a Maduro una amplia ventaja de 21 puntos.

egún los datos falsos difundidos por el oficialismo, la firma “Lewis and Thompson” habría procesado la información de personas encuestadas al salir de su lugar de votación, hasta las 12 del mediodía. El resultado contrasta con las principales encuestadoras de Venezuela, con un agregado: Lewis and Thompson no existe.

Quien también se expresó en este sentido fue el postulante de la oposición, Edmundo González Urrutia, de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). “Circulan falsos datos que son violatorios de la ley. Somos respetuosos de la norma y esperamos con mucha tranquilidad los resultados. Confiamos en que todos hagan lo mismo. ¡Invitamos a los ciudadanos a seguir participando!”, escribió en su cuenta de X.