La Ciudad de México pidió a los empresarios impulsar el "home office" durante el Mundial

En la antesala de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , lanzó un llamado directo al sector empresarial: retomar el “home office” durante los días clave del Mundial.

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La propuesta fue presentada en el marco del programa “Mundial Verde”, una iniciativa que busca reducir el uso del automóvil, mejorar la calidad del aire y evitar el colapso de la movilidad urbana ante la llegada masiva de visitantes.

“Hago una convocatoria a la iniciativa privada, a los empresarios, a todo el conjunto de actores económicos de la ciudad, para que podamos hacer una alianza con el ‘home office’”, expresó la mandataria, recordando que esta modalidad fue ampliamente utilizada durante la pandemia, aunque luego perdió protagonismo.

El objetivo es claro: disminuir la cantidad de vehículos en circulación en una ciudad que ya enfrenta altos niveles de congestión , especialmente en eventos de gran magnitud.

Además, el gobierno capitalino analiza la posibilidad de suspender clases en determinados días del torneo, como una medida adicional para reducir el tránsito y aliviar la carga sobre el transporte público.

Un Mundial con alta demanda de movilidad

La Ciudad de México será uno de los principales escenarios del Mundial, con actividades que atraerán a miles de personas. Entre ellas se destaca el Fan Fest en el Zócalo, donde se espera una concurrencia diaria de hasta 55.000 asistentes.

El punto más crítico será el 11 de junio, fecha en la que se disputará el partido inaugural en el Estadio Azteca. Ese día, el seleccionado local enfrentará a Sudáfrica, en un contexto donde se priorizará el acceso mediante transporte público y se aplicarán restricciones viales.

Este escenario anticipa una fuerte presión sobre la infraestructura urbana, lo que refuerza la importancia de medidas como el teletrabajo para evitar el colapso.

Con esta estrategia, el gobierno de la capital mexicana busca equilibrar la celebración de un evento global con políticas de sustentabilidad y orden urbano, apelando a la colaboración del sector privado como pieza clave del plan.