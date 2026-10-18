La epidemia de ébola se extiende a una octava provincia en el Congo y los muertos ya superan los 4.500

La grave crisis sanitaria que atraviesa la República Democrática del Congo (RDC) alcanzó un nuevo pico de preocupación internacional. La epidemia de ébola que golpea al país africano se extendió a una octava provincia, mientras el balance de víctimas mortales ascendió a 4.536 personas y los contagios confirmados alcanzaron los 9.415, según informaron este domingo las autoridades sanitarias oficiales.

El Instituto Nacional de Investigación Biomédica congoleño confirmó la aparición de dos nuevos casos —uno de ellos mortal— en la provincia de Ubangi del Norte, una región ubicada en el extremo norte del país y limítrofe con la República Centroafricana.

Con esta nueva confirmación, ya son ocho los territorios provinciales afectados dentro del país: Kivu del Norte, Ituri, Alto Uele, Tshopo, Kivu del Sur, Bajo Uele, Ubangi del Sur y Ubangi del Norte.

De acuerdo con el último reporte epidemiológico oficial, en tan solo 24 horas se contabilizaron 67 nuevos contagios y 26 fallecimientos, lo que evidencia el rápido ritmo de propagación del virus desde que se declaró el brote inicial en mayo.

Aunque el epicentro de la epidemia se mantiene en el este del territorio congoleño —principalmente en la provincia de Ituri—, la llegada del virus a Ubangi del Norte genera máxima alarma por el intenso flujo de personas hacia la República Centroafricana. Asimismo, la enfermedad ya traspasó las fronteras nacionales, registrándose casos importados en Uganda y Kenia, lo que obligó a reforzar los controles en África central y oriental.

Una cepa sin vacuna específica

Según precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS), este brote está causado por el virus de Bundibugyo, una de las cepas de ébola para la cual no existen vacunas ni tratamientos inmunológicos específicos aprobados en la actualidad, a diferencia de otras variantes del virus.

El avance del ébola se consolidó como el brote más mortífero en la historia de la República Democrática del Congo, un escenario agravado por las deficiencias del sistema de salud local, los masivos desplazamientos de población y la presencia de conflictos armados en la zona. Frente a este panorama, la OMS instó a los países de la región a extremar las medidas de vigilancia epidemiológica para frenar una posible propagación internacional.